Nafti: «Antes no, pero ahora sí dependemos de nosotros» El técnico del Mérida prefiere entender la eliminatoria ante el Coruxo como un playoff de ascenso en lugar de un playout de permanencia M. G. Sábado, 19 mayo 2018, 09:23

mérida. A estas alturas de curso, quizá motive más el mensaje que el estilo. La grada del Romano sabe cómo y a qué va a jugar su equipo y los 'once' encargados para llevarlo a cabo. de ahí que antepongan el saber cómo está y cómo lo va a afrontar el vestuario emeritense. Y Mehdi Nafti se encargó de tranquilizarles en su comparecencia de ayer. «Aún no hemos hecho absolutamente nada. Lo que sí hemos conseguido es que antes del partido de Lucena no dependíamos de nosotros y ahora sí. Es una final más», respondió el técnico del Mérida cuando le preguntaron por la mentalización de los jugadores durante la semana de cara a la importante cita.

«Los chicos son conscientes de que todo lo bonito, toda la felicidad que vivimos el pasado domingo, se puede ir a la mierda en esta eliminatoria. Nos jugamos la temporada en 180 minutos», contestó Nafti cuando le insistieron en si la euforia tras la remontada de la última jornada puede pasarle factura a sus jugadores. «Yo quiero que afrontemos todos este partido como si fuera un playoff de ascenso a Segunda B y no un playout de permanencia, porque lo veo más bonito y positivo. Es la mejor manera de afrontar el partido tras lo que vivimos en Lucena: como si fuera un premio a la temporada», reconoció el míster cuando le consultaron sobre su experiencia como futbolista en este tipo de partidos.

«Prefiero ganar y no recibir, y luego ganar, claro. Hay que sacar una victoria en casa y fuera. El partido va a ser largo. De 180 minutos», argumentó el preparador emeritense cuando le cuestionaron si prefería marcar o no encajar en el partido de ida en el Romano. «Hace una semana, en el segundo tiempo, hubiera sido muy fácil caer en el ida y vuelta, hubiera sido muy fácil perder los papeles teniendo en cuenta los resultados y lo que nos jugábamos. En una situación extrema, con los dos pies en Tercera a excepción de una uña, el equipo jugó un partido muy serio. Tenemos un grupo a nivel mental muy fuerte, y eso cuenta en este tipo de partidos», enfatizó cuando le preguntaron por su opinión de la victoria in extremis de Córdoba el pasado domingo.

«Sentir más presión que en el minuto 90 del otro día no vamos a sentir, así que en ese aspecto estamos tranquilos», concluyó Nafti cuando le opinaron que para el Mérida la eliminatoria podría suponerle aguantar más presión que el Coruxo por la historia del club y el curriculum de sus jugadores.

Ahora es el turno de que se motive más aún la afición emeritense. El club, para animarla más, ha ampliado la oferta de entrada para los abonados (a cinco euros) hasta el día de hoy, en horario de 12.00 a 14.00 horas. Además, ya sabe la afición que el partido de vuelta en Vigo se disputará el sábado por la tarde a las 19.00 horas.