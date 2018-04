La UPP defiende sus opciones de título Sergio Sánchez, en el partido de la primera vuelta. :: PALMA Pastelero pide a su equipo que no caiga en la relajación después de culminar la remontada ante un rival ya salvado virtualmente JUAN CARLOS RAMOS Domingo, 15 abril 2018, 09:48

PLASENCIA. Pastelero repite como un mantra lo que le ha pasado al Madrid y al Barça esta semana. «Si ha pasado en la élite, en Tercera División mucho más». El técnico de la UP Plasencia se lo ha recordado a sus jugadores una y otra vez. No quiere una pizca de relajación por mucho que haya completado la remontada para entrar en playoff y saque cinco puntos al quinto clasificado. Para saber si el trabajo de mentalización ha surtido efecto habrá que esperar a las 12.00 horas de este domingo, cuando arranque en el Emilio Macarro Rodríguez su partido ante el Montijo.

La UPP llega a esta cita en el mejor momento de la temporada, con cinco victorias seguidas que le permiten el lujo de incluso soñar por el título de liga. Un nuevo triunfo le pondría a solo tres puntos del liderato y metería toda la presión del mundo a los compromisos vespertinos del Moralo y el Cacereño.

Por primera vez en mucho tiempo, Pastelero podrá contar con sus 20 futbolistas ya que no hay ni sancionados ni lesionados. En este sentido, Rubén Borrallo entrará en la convocatoria para que empiece a coger sensaciones tras su larga lesión y posterior sanción. El once será muy parecido al de la pasada semana ante el Castuera, con la única duda de la inclusión o no de Karim.

En el Montijo, a las ya conocidas bajas de Escorial y Raúl Arrabal hay que sumar la del central Jesús Sánchez, referencia en la zaga montijana.

Un Montijo que, tras su victoria ante el Amanecer, asume que tiene la salvación en el bolsillo. «La permanencia no es matemática, pero sí virtual. Miro más adelante que a los equipos que vienen por detrás», decía su técnico Emilio Blanco antes del encuentro.