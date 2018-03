«Hay que decir las cosas como son y cómo las vi» Emilio Gil. :: macama Emilio Gil, técnico del Moralo CP, defiende que nunca irá a una rueda de prensa para ser políticamente correcto MIGUEL CAMACHO NAVALMORAL. Martes, 20 marzo 2018, 08:13

En frío, después de una llamativa rueda de prensa tras el partido ante el Cacereño por lo poco habitual de sus declaraciones, el técnico del Moralo, Emilio Gil, sigue dolido porque el árbitro Fernández Fernández «me expulsó porque soy yo; igual que nosotros estudiamos al rival, ellos se informan sobre nosotros y a mí no se me pasa ni una. Entiendo que se puedan equivocar como todos, pero no se nos mide a todos por igual».

En cuanto a la jugada, «hubo falta sobre Rulo clarísima a dos metros del asistente que no señaló, siguió la jugada y Abraham cometió clara falta, que se pitó pero sin saber lo que iba a sancionar. De repente apareció Kevin delante de nuestro banquillo sin saber por qué, le dije que se fuera poniéndole mi mano en su costado y a continuación el árbitro me expulsó», escena que atestiguan las posteriores imágenes de diferentes medios.

El mister moralo no se sintió superado por la situación, «hay que decir las cosas como son y cómo las vi, si algún día tengo que ir a una rueda de prensa a ser políticamente correcto no iré. Nos cargaron de muchas tarjetas que al final te condicionan el partido y esto nos lleva pasando las últimas 4 jornadas con 4 expulsiones».

Expulsión aparte, «vamos a luchar hasta el final, sabemos que va a ser duro pero hemos llegado hasta aquí para tratar con todas nuestras fuerzas acabar entre los cuatro primeros. Estar al final en playoff sería algo histórico para nosotros».