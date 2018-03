Cuestión de orgullo para Diocesano y Olivenza

CÁCERES. Con los deberes hechos y los objetivos globales de la temporada ya satisfechos, Diocesano y Olivenza se jugarán el orgullo esta tarde en la capital cacereña (Manuel Sánchez Delgado, 17.00 horas). Afortunadamente para los intereses de ambos equipos, ninguno de ellos pasará apuros en la recta final del campeonato, por lo que se espera que puedan ofrecer un digno espectáculo toda vez se han desprendido prematuramente de la losa de las presiones clasificatorias. Toda una situación envidiable para los equipos que aún miran con cierto recelo la parte baja de la tabla para intentar evitar el descenso de categoría.

Los colegiales, que aventajan en cinco puntos al cuadro fronterizo, afrontan la cita de hoy con la intención de reponerse tras la derrota sufrida la pasada jornada ante el Pueblonuevo. Con tan solo un triunfo abrochado en las últimas seis jornadas, los de Miguel Ángel Ávila tienen como misión volver por sus viejos fueros.

Por su parte, el Olivenza querrá dar solución de continuidad al apurado triunfo conseguido en su último encuentro frente al Santa Amalia por tres goles a dos.

Ambas formaciones compiten en una particular lucha por ostentar la séptima plaza a final de temporada. Una especie de título honorífico como primer equipo de 'la otra liga', la que está al margen de los seis grandes de la categoría. En esta pugna no exenta de aliciente es el Azuaga el que a día de hoy ostenta tal posición, aventajando en un punto al Diocesano y en seis al equipo oliventino. Un Olivenza que, en caso de victoria esta tarde en la capital cacereña, podría certificar si no matemáticamente sí virtualmente su permanencia un año más en la Tercera extremeña.

Para el encuentro de hoy en los campos federativos no existen novedades en forma de sanción en ninguno de los dos equipos.