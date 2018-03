UPP y Coria ponen en juego un partido de siete puntos Karim puja con Dani Aparicio, que podría reaparecer. :: PALMA El Plasencia quiere culminar la remontada hacia el playoff de ascenso, mientras que los caurienses tienen margen de error JUAN CARLOS RAMOS Domingo, 25 marzo 2018, 11:58

PLASENCIA. No es exagerado decir que el Plasencia-Coria es el partido más importante de la temporada para los dos conjuntos, al menos de lo que lleva transcurrida. No solo va a poner tres puntos en juego, sino que ofrece a ambos equipos -rivales directos- la posibilidad de que no sume su contrario. Por si fuera poco, el que se lleve la victoria se quedará con el 'golaverage' particular. Es decir, es un encuentro de siete puntos.

El Coria aún tiene un pequeño margen de error. Pase lo que pase, los caurienses seguirán en puestos de playoff de ascenso una semana más. No así la UP Plasencia, que si tropieza podría verse muy alejado de los cuatro primeros y con solo siete partidos por disputarse. Si gana, se quedará a solo un punto del playoff y el average ganado; si pierde, a seis y el average perdido. Seis puntos varían entre una y otra situación.

La UPP sabe lo que hay en juego en el Estadio Municipal desde las 17.30 horas y tratará de jugar con corazón, pero con mucha cabeza. «Saldremos a ganar como siempre, pero el transcurso del partido nos dirá si un punto no es malo del todo», señala el técnico unionista Pastelero.

En la mente de todos, aquel 0-5 de la temporada pasada que dinamitó muchas de las opciones de la UP Plasencia de estar entre los mejores. De aquella lección han aprendido. «Es un equipo que con espacios es muy peligroso, aunque este año son mucho más prácticos. Buscan las contras y el juego directo y hay que tener cuidado con eso», dice Pastelero.

El entrenador del Plasencia no dio pistas de qué once puede saltar al campo este domingo para medirse al Coria, aunque con toda seguridad habrá algún que otro cambio en relación al partido en Valdivia.

Abandonará la defensa de tres para dar entrada a Pascu, lo que podría suponer sacrificar a uno de los tres de arriba (Luismi, Aarón o Karim). Regresa Manu Moreira tras cumplir ciclo de amonestaciones, mientras que Jonás Basso ya tiene el alta médica para empezar a competir.

En lo que al Coria se refiere, siguen siendo duda para este encuentro Carlos García y Dani Aparicio, ambos lesionados, pero que es probable que estén disponibles para este trascendental encuentro. En el resto de la plantilla no hay novedades.

Si bien es cierto que el Coria tiene margen de error de cara a estar entre los cuatro primeros a final de temporada, la victoria del Moralo este sábado le obliga a no conformarse con el empate si quiere pelear por el título de liga.