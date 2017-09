El Coria, a por otro paso en firme

coria / cáceres. Tras sus dos primeras victorias ante Aceuchal y Valdivia, el Coria viaja hoy hasta Sierra de Fuentes con el objetivo de no dar síntomas de debilidad frente Amanecer (San Isidro, 12.00 horas). Los de Miguel Rubio, que en este arranque liguero han desplegado un fútbol de altura, se las verán contra un equipo henchido de moral, pues en el seno del cuadro gualdinegro aún se saborea el punto conseguido en Calamonte este pasado domingo gracias al épico gol en el descuento marcado por el guardameta Javi Delgado.

En las filas visitantes no podrá vestirse de corto Edu González, quien ha visto frenado en seco su óptimo estado de forma de las últimas semanas con la lesión que se produjo en la pasada jornada frente al Valdivia. Por lo demás, el técnico cauriense podrá poner sobre el césped de San Isidro su once de gala para intentar dar un nuevo paso en firme.

En el Amanecer, por su parte, José Romero podrá volver a repetir once con la pretensión de continuar invicto tras un digno arranque de campeonato, con dos meritorios empates ante Extremadura B y Calamonte.