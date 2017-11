El Coria agrava la crisis del Azuaga Ito debuta con derrota ante el equipo de Miguel Rubio, que mantiene el pulso por el playoff y recorta distancias con Plasencia y Cacereño A. GARCÍA AZUAGA. Lunes, 27 noviembre 2017, 08:28

Mal debut de Antonio Álvarez 'Ito' como técnico del Azuaga. Su equipo salió goleado (0-4) en casa frente al Coria pese a un buen inicio en el que Troiteiro pudo, en dos ocasiones, adelantar a los rojiblancos. El conjunto cauriense supo aguantar y jugar con el nerviosismo de un Azuaga que se fue del partido tras el primer gol celeste.

0 AZUAGA 4 CORIA Azuaga Fuentes; Porriño, Mansilla, Francis (Popi, min. 76), Pildo; Neftalí, Kiko (Puyi, min. 57), Mogollón; Troiteiro (Bono, min. 57), Juan Germán y Roldán. CD Coria López; Carlos García, Aparicio, Mahíllo, Chavalés; Teto (Edu, min. 73), Álvaro, Sergio Alonso, Márquez (Chema Martín, min. 63); Javito y Pino (Intxausti, min. 77). Goles 0-1: Javito, min. 53. 0-2: Teto, min. 57. 0-3: Javito, min. 70. 0-4: Carlos García, min. 82. Árbitro Fernández Fernández. Amonestó a los locales Juan Germán, Roldán, Pildo y a los visitantes Chavalés, Teto y Javito. El visitante Álvaro fue expulsado por doble amarilla en el 73. Incidencias Municipal de Deportes de Azuaga ante 850 espectadores.

El relevo en el banquillo de Ito por Antonio Jesús Cobos no impidió que el Azuaga encadenase su quinta jornada sin ganar. El equipo de Miguel Rubio, por su parte, aprovechó los tropiezos de Cacereño y Plasencia para apretar la lucha en la parte alta de la clasificación.

Sin cambios en el once, pero defendiendo muy adelantados y presionando la salida del Coria. Así salieron los de Ito al terreno de juego. Los visitantes no podían salir jugando y las pérdidas en campo propio se sucedían. Un imperial Kiko, que jugó de interior, se estaba comiendo el césped y al centro del campo cauriense. Los locales creaban peligro y una jugada personal de Juan Germán pudo culminarla Troiteiro, que erró ante López. Otra ocasión, generada también por el mago emeritense, no encontró rematador.

La segunda mitad parecía escribir el mismo guion que la primera, dominio y buena salida del Azuaga ante un Coria que volcaba su juego en las bandas. Precisamente en la derecha, Teto pudo generar una fantástica ocasión en la que José Fuentes salvó heroicamente a su equipo.

Alegría que le duró poco al cancerbero rojiblanco, que ni un minuto después recibía el 0-1, obra de Javito, tras un error garrafal. Con el gol, al Azuaga le entró el pánico y el Coria lo aprovechó con el segundo gol de Teto. Tras un cúmulo de imprecisiones defensivas, Javito volvía a anotar para poner el 0-3.

A la desesperada, un Azuaga ya sin Troiteiro lo intentó sin suerte. Ni tan siquiera la expulsión de Álvaro cambió el rumbo del encuentro. El central Francis dejó su sitio al juvenil Popi, que debutaba en Tercera, en busca de la gesta, pero Carlos García con un disparo desde su casa batió a un desafortunado José Fuentes.