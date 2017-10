El colista Arroyo confía en dar un golpe de timón

Plasencia, Don Benito, Cacereño, Calamonte, Coria, Moralo, Jerez y Azuaga, entre otros. Estos son algunos de los equipos a los que el colista Arroyo ha tenido que hacer frente en este inicio de temporada. Con tan solo una victoria y un empate en el haber del cuadro arroyano tras la disputada de las once primeras jornadas, el preparador del equipo, Javi Moreno, es consciente de que a partir de ahora su grupo tendrá que dar el do de pecho ante rivales de potencial más parejo, como es el caso del Santa Amalia, al que rendirá visita mañana. «No estamos en la situación que esperábamos porque nos está faltando suerte. Hemos tenido varios partidos en los que hemos podido puntuar, pero no hemos sido capaces por alguna circunstancia o por algún error. Cuando estás abajo, todo se agrava. Nos hemos enfrentado a los grandes, a los árbitros.... A todo».

A su juicio, y teniendo en cuenta la igualdad existente en la zona baja de la tabla, el Arroyo está todavía a tiempo de cumplir con el objetivo de la permanencia sin pasar apuros. «Hemos dado la cara y hemos peleado. Somos un equipo difícil de derrotar. En el momento en el que cojamos un par de resultados positivos el equipo va a cambiar por completo, como ya ocurrió la pasada temporada. Eso me tranquiliza porque cuando nos ponemos el mono de trabajo somos muy difíciles de batir».

En el cuadro de Arroyo de la Luz intentan sobreponerse al palo moral recibido el pasado sábado en casa frente al Azuaga, cuando un piscinazo poco honesto de Juan Germán dio origen al penalti que supuso la victoria del conjunto arsense en tiempo de descuento. Y todo con una celebración visitante, con Juan Germán como protagonista, que acabó por caldear más los ánimos del propio Javi Moreno: «Son cosas que pasen en el campo. No me gustó un gesto que hizo cuando marcaron el gol y se lo recriminé en caliente. Ya cuando estás tranquilo te das cuenta de que son cosas del fútbol y por eso me disculpé». Una situación que también acabó con la expulsión de Aitor, quien no jugará mañana.