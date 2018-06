TERCERA «La clave para fichar por el Calamonte han sido sus jugadores» Santi Amaro asume con ilusión el reto de entrenar al Calamonte. D. / F. Santi Amaro, el nuevo técnico blanco, espera «ilusionar» a la afición y confeccionar una buena plantilla FELIPE J. DELGADO CALAMONTE. Jueves, 14 junio 2018, 08:31

Santi Amaro, un hombre de fútbol, será el nuevo inquilino del banco calamonteño. Ascendió a Segunda con el Mérida y ha jugado en el Extremadura, Cacereño, Alavés, Pontevedra o Badalona. Y le desborda la ilusión por el nuevo proyecto. «La llegada al club ha sido muy buena. He tenido muy buenas sensaciones. He hablado con casi todos los jugadores y les he transmitido mis sensaciones y he visto que ellos también están ilusionados y comprometidos. Luego, claro, tendrán que llegar los resultados para confirmar que el trabajo tiene sus frutos», señala Amaro.

Sobre la confección de la plantilla, el técnico es sincero. «Tenemos doce o trece jugadores de Calamonte que son el núcleo. A partir de eso, vamos a tratar de mejorar y que lo que venga nos permita dar un salto de calidad. Pero todo eso será mucho más fácil si acertamos en la confección de la plantilla. Además, lo que sí tengo claro es que son esos jugadores de Calamonte, su compromiso, su calidad y las ganas de seguir jugando aquí en Calamonte, la clave que me ha hecho aceptar la oferta del club», apunta.

«La idea», continúa, «es reforzar las líneas. Por ejemplo, con la llegada de Peñato tenemos cubierta la zona de tres cuartos. Estamos buscando a jugadores que jueguen por fuera. Estaremos atentos a los movimientos que se vayan produciendo, pero además tenemos la suerte de que Calamonte, por su situación, permite que puedan venir más jugadores», añade.

«Lo primero es que siga en Tercera, pero no quiero un equipo con complejos. Quiero que sea reconocible en Mérida y en Valdivia»

«Lo que espero y lo que he hablado con los jugadores es ilusión, que en cada partido el Calamonte esté cerca de ganar y poder hacerlo. Y que compita. Y no nos vamos a poner miras. Evidentemente, lo primero es que siga en Tercera. Pero no quiero un equipo con complejos. Quiero que sea un equipo reconocible en Mérida y en Valdivia. Y sobre todo, crear un entorno favorable para que esto suceda. Además, aquí sumamos todos: jugadores, cuerpo técnico, directiva, aficionados.».

En cuanto al juego, Santi Amaro habla de rendimiento. «Soy un convencido de que al final tienes que sacar rendimiento a los futbolistas que tengas. Es difícil hacer una plantilla a tu medida. Y los futbolistas que tiene el Calamonte son para llevar el peso del partido, para exponer, para buscar al rival. Aunque soy consciente de que habrá que manejar situaciones que no serán siempre las mejores. Habrá días complejos y habrá que tener soluciones para cuando eso ocurra y no podamos desarrollar nuestra primera idea. Vamos a buscar el rendimiento con balón pero habrá que estar preparado para manejar situaciones. Pero lo que sí está claro es que el que maneje el balón estará más cerca de ganar».

Entrenamientos

Sobre la vuelta al trabajo, el preparador blanco apunta que «comenzaremos a trabajar cinco semanas antes del primer partido. Esperaremos a que salga el calendario e iniciaremos las sesiones de entrenamiento unas cinco semanas antes y lo haremos tres días en semana: martes, jueves y viernes». Santi Amaro llega acompañado de su preparado r físico Germán González, con el que lleva trabajando ya cinco años.

«Esto es un trabajo de equipo donde todos deben saber cuál es su papel. Esperamos ilusionar primero y convencer después. Y que el trabajo dé resultados y que no falte el compromiso», concluye Amaro.