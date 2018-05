Cinco balas para culminar el «acto de fe» del Arroyo Los de Javi Moreno esperan la salvación del Mérida en Segunda B o el ascenso de alguno de los cuatro extremeños para seguir en Tercera J. C. CÁCERES. Miércoles, 23 mayo 2018, 08:33

Tras ser inquilino de los puestos de descenso durante prácticamente toda la temporada, el Arroyo logró salvar su pescuezo sobre la bocina en la última jornada con su triunfo en Olivenza para finalizar el campeonato fuera de la quema. No obstante, la alegría aún no es completa en Arroyo de la Luz, pues los blanquiazules están a expensas de la permanencia del Mérida en Segunda B para no verse arrastrados involuntariamente al descenso. Si esto sucediese, tan solo un ascenso de Don Benito, Cacereño, Plasencia o Coria a la categoría de bronce dejaría al equipo de Javi Moreno en el lugar que se ha ganado sobre el verde durante este ejercicio.

«Esta permanencia a medias para nosotros no ha sido un éxito, pero sí algo muy importante. Ha sido un acto de fe. Nuestro trabajo lo hemos hecho y ahora dependemos de otros equipos. Tenemos cinco balas y hay que ver con cuál de ellas atinamos», expresa el entrenador arroyano.

Moreno reconoce que no ha sido una temporada fácil, pero celebra la buena sintonía existente en la gestión grupal. Algo que, a su juicio, ha servido para la consecución del objetivo: «La experiencia me decía que teníamos que mantenernos todos juntos y confiando en que lo podíamos hacer. En algún momento los rivales iban a fallar y si nosotros lo hacíamos bien íbamos a poder solventar la situación».

El técnico blanquiazul, que acaba de cumplir su segundo ejercicio en el Arroyo, también agradece el respaldo de la directiva: «Que te dejen terminar de trabajar es muy importante. Cuando fui al Arroyo es porque estaba en apuros y necesitaba salvarse. Está claro que la confianza siempre es importante para un entrenador, aunque unas veces las cosas salen bien y otras no».

Sobre la posible continuidad del míster, tanto club como técnico se han emplazado a hablar una vez se sepa en qué categoría militará el Arroyo la próxima campaña: «He tenido llamadas de otros equipos, pero mi primera opción es escuchar al Arroyo», dice Moreno.