El Calamonte vence con autoridad Fuentes trata de llegar al balón que supuso el 2-0 tras la falta lanzada por Pity. :: DELGADO El Azuaga se vio desbordado por la presión y el acierto de los hombres de Nono Maya FELIPE J. DELGADO CALAMONTE. Lunes, 20 noviembre 2017, 08:45

Segunda victoria en casa del Calamonte, que pasó por encima de un Azuaga al que le pudo la presión por aguantar el ritmo de los de arriba. Los de Jesús Cobo, un ejemplo de profesionalidad en esta categoría, sólo acertaron a ser un equipo fiable durante el primer cuarto de hora y en algún arreón de la segunda mitad. El resto, fue Calamonte. Salió el Azuaga a por el encuentro, buscando tener la posesión del balón y crear juego desde el minuto cero con un Mansilla muy seguro y un Juanan erigido como jefe de máquinas. Poco le duró al Azuaga ese dominio. La presión del Calamonte tuvo sus frutos. El 1-0 llegó tras una jugada elaborada del conjunto blanco. La tuvo Enrique y, en el rechace, Berna la metió. No se vino abajo el Azuaga que siguió buscando la posesión del balón. Eso sí, a los de Cobos le pudo la presión de seguir a los de arriba. A punto estuvo Juan Germán de lograr el empate. Continuó el empuje blanco. Enrique roba un balón en el centro del campo, gambetea y se planta ante un Mansilla que sólo acertó a hacerle falta (se pidió roja). Pity y gol. Casi noqueado el Azuaga, tiró de casta. El Calamonte siguió empujando. Berna controla en el área y Fuentes le derriba. Penalti. Tira Pity y gol. Ahora, al lado contrario de la falta. 3-0 y descanso. La segunda mitad siguió por los mismos derroteros, pero el 3-0 pesaba. Fruto de la presión del Azuaga y de la lucha por el encuentro llegó el 3-1 visitante en una buena jugada que acertó a remachar Óscar. Y después, la nada. Final del encuentro y periodistas que no podían acceder a la zona mixta porque a la directiva no les gusta lo que cuentan. El fútbol (dicen ellos) es así.