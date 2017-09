Calamonte salva un punto en casa ante Olivenza Juanfe protege una balón ante Alvero. :: DELGADO Los blancos despertaron en la segunda mitad para igualar el 0-3 inicial de los oliventinos FELIPE J. DELGADO CALAMONTE. Lunes, 18 septiembre 2017, 08:31

En muy pocas ocasiones, el Municipal de Calamonte ha estado tan en silencio como ayer a las 12.30. A esa hora, y cuando se llevaban disputados 28 minutos, el Olivenza marcaba el 0-3. Tres goles a cual mejor. El primero, de Carlos Arias, desde la frontal izquierda del área; el segundo, un penalti que convirtió Chicote ('a lo Panenka') y un tercero de Juanjo desde fuera del área. En ese momento, el Municipal callaba y los aficionados se miraban, sin dar crédito.

Un muy correcto Olivenza, muy bien situado, desarboló a los de Nono Maya, que no encontraron en esa media hora la fluidez y el juego que requería el encuentro. Y ahí empezó otro partido. El Calamonte, herido y en casa, cambió el sistema... y el partido. La presión de los locales provocó una mayor posesión de balón. Con él en los pies, Parra vio adelantado a Josemi. El balón dio en el larguero y Leandro aprovechó el rechace y recortó distancias. El estadio se contagió del arreón local y apretó. Casi logra el Calamonte el segundo antes del descanso, pero no se alteró el marcador hasta la siguiente mitad. Con la reanudación, el Olivenza plegó velas buscando mantener la renta. Los de Nono no se conformaban y buscaron un nuevo tanto que llegó de un penalti que transformó Pity.

Apretaba el Calamonte y el Olivenza miraba el reloj. Leandro lograba el empate. Y hasta ahí: los de casa lo buscaban y los visitantes no lo querían encontrar. Empate justo. El Calamonte despertó tarde y el Olivenza se durmió.