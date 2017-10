El Calamonte, en evidencia Jesús trata de irse de Iván ante la mirada de Villegas. :: DELGADO El técnico local, pitado al finalizar el encuentro, asume la responsabilidad de la derrota ante la UPP FELIPE J. DELGADO Lunes, 23 octubre 2017, 08:18

calamonte. «Yo soy el único responsable de la derrota. Ha sido el peor partido que hemos hecho esta temporada. No queda otra que seguir trabajando», señalaba Nono Maya, el técnico del Calamonte, al finalizar el encuentro. Por su parte, Pastelero afirmó que «si el Calamonte ha jugado mal es porque nosotros lo hemos hecho bien. No les hemos dejado jugar, hemos presionado su salida de balón y hemos hecho las cosas muy bien», señaló con razón. Así, con lo dicho por Maya y Pastelero podría resumirse el encuentro. Pero hubo más.

0 CALAMONTE 3 PLASENCIA CD Calamonte Juanfran; Hormigo, Pity, Parra, Villegas; Juanfe, Écija, Berna, Ñoño (Jesús), Enrique y Leandro (Eloy, min. 70). UP Plasencia Álex; Dani Mateos, Ibok, Alejandro, Daniel; Aarón (Alberto, min. 86), Cifu, David Durantes, Karim (Javi López, min. 81) y Moreira (Iván, min, 46). Goles 0-1: David Pascual, min. 34. 0-2: Luismi, min. 51. 0-3: Cifu, min. 80. Árbitro Garro Sánchez, que amonesó a los locales Hormigo y Berna (a éste por partida doble) y a los visitantes Aarón, Alejandro, Ivan Karim y David. Incidencias: Municipal de Calamonte. 500 espectadores. Los locales lucieron una camiseta en apoyo a Poli y Zahinos, lesionados.

Por primera vez desde que el Calamonte regresó a la Tercera División, los aficionados locales pitaron al técnico blanco al finalizar el encuentro. Pero también lo hicieron cuando, con un 0-2, quitó a Leandro, única referencia ofensiva para poner en su lugar al joven lateral Eloy, retrasar a Berna y a Écija y echar al costado a Juanfe. Con los pitos, Maya se refugió en el banquillo y sólo pudo ver cómo el Plasencia seguía atacando y lograba el 0-3. Un solo remate entre los tres palos hizo el Calamonte en 90 minutos. «Eso es así, no puedo discutirlo. Pero yo no digo a los jugadores que no tiren a puerta», manifestaba un dolido Maya que afirma seguir contando con la confianza de la directiva.

Arrancó bien el Calamonte, es cierto, pero el Plasencia sabía muy bien qué hacer. Buscó el balón y presionó arriba. Entraba fácil entre líneas y en una de ellas, y tras un rechace, llegó el primero. En el segundo, anulado por fuera de juego inexistente, hubo un fallo de marca. El 0-2 fue una falta de entendimiento entre Juanfran y Pity y el 0-3 llegó con el Calamonte desarbolado y con el público marchándose. Los hombres de Pastelero fueron efectivos en el juego y en el posicionamiento con un gran Aarón y un Luismi que estaba en todas.