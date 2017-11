El Calamonte desafía la imbatibilidad del líder

El Calamonte desafía al Moralo con la intención de ser el primero en derrotarlo. Al cuadro de Nono Maya le llega en un buen momento este choque ante su público y quiere comprometer al líder, que por su parte buscará seguir con la racha de resultados. Buen partido para acabar una semana intensa en la que ambos han sumado un triunfo y un empate en los primeros tres días y quieren redondearla lo mejor posible.

La espectacular remontada del equipo de Navalmoral en la última jornada no sólo le ha venido bien por el subidón de confianza y estima sino también «para intentar aprender de errores que no nos podemos permitir», señala su entrenador Emilio Gil. El Moralo demuestra en cada encuentro tener hambre y ganas por estar arriba en la tabla aunque «reconocemos que nos está costando mucho trabajo, pero vamos a luchar en todos los partidos hasta el final para seguir cumpliendo objetivos», añade el mister verde. Del Calamonte advierte que es un equipo ya hecho de otras campañas, por lo que los jugadores se conocen muy bien, «y seguro que con el paso de las jornadas se irá colocando en la zona noble a medida que se adapte cada vez mejor al nuevo entrenador», concluye Gil, que no podrá contar con los lesionados Abraham, Pintado e Iván Gómez.

Vuelve el Calamonte a ilusionar a la parroquia blanca tras su victoria en Castuera en un encuentro donde fueron superiores a los locales y en el que Carrasco volvió a aparecer y a reivindicarse como goleador con dos tantos «gracias al juego del equipo porque fueron dos goles muy elaborados», señalaba el ariete calamonteño en la previa del partido. «Este es uno de los partidos que a los jugadores nos gustan: contra uno de los equipos fuertes de la liga... vamos a estar con ganas y además después de la victoria en Castuera el equipo llega más motivado y con ganas de demostrar a la afición que seguimos estando aquí, que sabemos jugar al fútbol como antes», apuntaba Carrasco, quien señalaba a la parte psicológica más que a la física como responsable de algunas derrotas. «Si ante equipos como el Coria o el Plasencia no hubiéramos recibido un gol justo antes del descanso, los resultados hubieran sido otros, sin duda. Pero eso nos condicionó, claro», señalaba.

«El partido ante el Moralo es para reivindicarnos. Es para decir: señores, que estamos aquí, que somos el Calamonte. Yo espero que mañana (por hoy) empatemos si es que no ganamos, con todos los respetos al Moralo, que además de estar arriba del todo está jugando bien. Pero somos el Calamonte y jugamos en casa, ante nuestra afición, con los nuestros», concluía.

Afronta el conjunto blanco el partido con las bajas de Hormigo y Pity, que serán suplidas por Ñoño y Villegas y con la duda de Enrique, que el viernes volvió a los entrenamientos. La recuperación de Diego y Écija y el cada día mejor entendimiento entre Juanfe y Parra, además de un mayor asentamiento táctico, dan mayor optimismo este difícil partido.