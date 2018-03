Calamonte y Castuera buscan la tranquilidad

El choque que hoy enfrenta al Calamonte y al Castuera tiene un protagonista: Juan Pedro Sánchez, actual técnico de los de La Serena y que estuvo cuatro años en el banquillo blanco. «Vamos con la idea de ganar. No nos queda otra. Sabemos que es complicado pero vamos a salir con todo, como siempre», señalaba.

De su paso en el Calamonte afirma que «las etapas van pasando y los cambios siempre son buenos para todo el mundo». Resaltó además que se trata de un duelo complicado para los suyos. «El campo del Calamonte es uno de los sitios donde es más difícil ganar».

Sánchez destacó que su rival hoy es un equipo con menos gol que otros años y, aunque encaja menos goles, es menos realizador. «Tengo mucho que agradecer al Calamonte, pero entiendo que hoy no me aplaudan», añadió. Los blancos no contarán con Diego, sancionado, y tienen la duda de Enrique.