El Cacereño solo piensa en revalidar el título
Martes, 24 abril 2018, 08:32

Las dos victorias consecutivas y el mantenimiento del liderato a falta de tres jornadas para el final de la liga parecen haber devuelto la tranquilidad al Cacereño. El entrenador Ximo Mas celebra el hecho de que el grupo de trabajo haya logrado reponerse a tiempo a las inquietudes que se generaron en el equipo tras el severo correctivo recibido en Azuaga y el posterior empate casero frente al colista Santa Amalia. Y es que los triunfos ante Diocesano y Trujillo han servido para levantar la autoestima colectiva de un grupo humano que estaba ávido de confianza en sí mismo: «Parece que nos entraron las dudas a todos, a mí el primero, pero el camino que estamos llevando es el idóneo», explica el preparador verdiblanco.

Con visitas a la fase de ascenso, en la que la presencia del Cacereño está matemáticamente certificada, Ximo Mas se pone una obligación por bandera con el afán de llegar con las máximas posibilidades: «Nuestra obligación es ser campeones. Es el objetivo y lo que anhela la afición y la ciudad». No obstante, el alicantino tampoco consideraría un fracaso no hacerlo, siempre y cuando su equipo haya sido honrado consigo mismo: «Fracasar es saber que puedes dar más y no haberlo dado. Si no entramos en el playoff compitiendo, estamos muertos». El entrenador verde teme especialmente el potencial de los grupos andaluces, así como el del catalán, el valenciano o el murciano.

Para la cita de este próximo domingo en Aceuchal (Municipal de Aceuchal, 18.30 horas), el Cacereño tiene previsto organizar un viaje en autobús para facilitar el desplazamiento de sus aficionados. El equipo verdiblanco, que aventaja en un solo punto al Don Benito, depende de sí mismo para revalidar el título ya alcanzado la pasada temporada con Adolfo Muñoz en el banquillo.

Retransmisiones

Por otra parte, el Cacereño ya cuenta con un canal propio en 'Footters', una plataforma de pago que ofrece partidos en directo a través de internet. El portal, que el domingo de la próxima semana emitirá en pruebas y gratis la cita frente al Valdivia en el Príncipe Felipe, retransmitirá los encuentros que el decano del fútbol extremeño juegue como local en la fase de ascenso.

Respecto a los envites que los verdes tengan que afrontar como visitantes, todo dependerá de si el club llega a un acuerdo puntual con cada equipo en cuestión. Cada partido tiene un precio que oscila entre 2,99 y 3,99 euros.