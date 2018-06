El Cacereño, a salvar su segunda piedra del camino Los jugadores del Cacereño celebran el gol conseguido el pasado domingo. :: jorge rey Los verdes visitan hoy al Socuéllamos con el objetivo de firmar un resultado favorable para la vuelta REDACCIÓN CÁCERES. Domingo, 3 junio 2018, 09:30

En el escabroso y largo camino para lograr el ascenso a Segunda B, el Cacereño se las verá hoy con su segunda piedra en el camino, el Socuéllamos (Paquito Giménez, 17.00 horas). El conjunto ciudadrealeño, confeccionado este pasado verano para optar sin ningún tipo de disimulo al retorno a la categoría de bronce, ya espera a un conjunto verdiblanco que persigue una idéntica misión.

La expedición del Cacereño, que ayer hizo noche en tierras castellano-manchegas, afronta este partido de ida de semifinales con el mismo aspecto formal que contra el Churra murciano. Es decir, el cuerpo técnico dirigido por Ximo Mas no podrá contar aún con el central Carlao, pese a que el jugador pacense ya ha comenzado a ejercitarse durante la presente semana con cierta normalidad. El mariscal de eje defensivo del Cacereño sí podrá llegar previsiblemente para el encuentro de vuelta en el Príncipe Felipe.

La principal novedad en los esquemas del Cacereño podría ser el retorno a la titularidad de otro de los lesionados en las últimas semanas, un Elías Molina que ya entró en la última convocatoria, aunque sin gozar de minutos. El herenciano jugará a tan solo un puñado de kilómetros de su localidad de origen, siempre y cuando así lo estime el preparador verdiblanco.

El que sí podría volver a repetir titularidad será Neto, toda vez que el pasado domingo regresó por la puerta grande de los lares del ostracismo. El guineano dio ante el Churra una auténtica exhibición gracias a su afán ofensivo y a su solidaridad en las coberturas defensivas. Otra incógnita es Kevin, que salvó los muebles en la prórroga en la anterior eliminatoria. Está por ver si el argentino goza de la confianza suficiente del preparador como para salir de inicio en un terreno de juego que cuenta con el hándicap de ser de césped artificial y de reducidas dimensiones.

Enfrente del Cacereño estará un equipo experimentado y que cuenta con jugadores de amplio bagaje en superior categoría, como es el caso del goleador Megías. El punta, que en liga regular sumó un total de 21 tantos, será una de las principales amenazas para la meta defendida por Bernabé.

El Cacereño no estará solo en el partido de esta tarde, ya que los aficionados verdes se desplazarán hasta Socuéllamos en dos autobuses fletados por el club y por el Ayuntamiento de Cáceres. Además, se espera que otros aficionados emprendan su viaje de forma particular no solo desde Cáceres, sino también desde otros puntos de la geografía nacional.

El encuentro podrá seguirse por televisión a través del canal de Youtube de Castilla-La Mancha media.