El Cacereño salva los muebles
Un solitario gol de Javi Navarro en el descuento afianza a los verdes en el liderato tras un partido espeso ante el Pueblonuevo
Domingo, 21 enero 2018

No lo hace precisamente con paso ligero en cuanto a vistosidad futbolística, pero el Cacereño suma y sigue. El equipo verde encadenó ayer ante el Atlético Pueblonuevo su sexta victoria consecutiva -la tercera en la era del nuevo cuerpo técnico- gracias a un solitario gol de Javi Navarro en los minutos de descuento.

Sin llegar a mejorar aún las prestaciones ofrecidas antaño bajo el mandato deportivo de Rebollo, el Cacereño fue ante su público justo merecedor de la victoria por dominio y ocasiones. Bien es cierto que el juego espeso derivado de la falta de creatividad en momentos puntuales hizo que a los verdes se les atragantase durante la mayor parte del choque un Pueblonuevo ordenado defensivamente y bien aleccionado por su técnico Santi Amaro, gran conocedor de una plaza como la cacereña.

Con más posesión que peligro real, las incursiones del decano del fútbol extremeño iban consumiéndose una y otra vez debido a la falta de acierto en el último pase o en la ejecución. Especialmente errático estuvo Marcos Torres, que exhibió sus dotes de siempre, pero esta vez con el punto de mira desviado. El ya dueño de la banda derecha del Cacereño fue sustituido avanzada la segunda mitad por Ballesteros, que ofreció con pierna cambiada desde este mismo perfil un aire renovado, hasta el punto de dar la asistencia para el definitivo gol de cabeza de Javi Navarro.

1 CACEREÑO 0 PUEBLONUEVO cacereño Jiménez, Neto, Santi Polo, Carlao, Alberto Delgado, Elías Molina, Nacho Méndez, Marcos Torres (Ballesteros, min. 68), Javi Navarro (Juanqui Núñez, min. 90), Álex García (Viñuela, min. 46) y Luismi. pueblonuevo Jesús Torres, Luisito, Juanlu, Jony, Píriz, Macías (Juanfran, min. 83), Javi Martín, Aranda (Romero, min. 75), Gabri, Jorge Caballero y Cidre. Goles 1-0: Javi Navarro, min. 90. Árbitro Brito regadera. Amonestó a Alberto Delgado y Elías Molina por el Cacereño, así como a Cidre, Jesús Torres y Luisito por los visitantes. Incidencias 750 espectadores en el Príncipe Felipe. Minuto de silencio en memoria del excolaborador del Cacereño Zacarías Nevado y homenaje a los veteranos de los años los 80. Presencia del director ejecutivo de la firma administradora del club verde, Álvaro López.

La propuesta previsible del Cacereño pedía a gritos algún revulsivo para ganar profundidad, pero la entrada de Viñuela al inicio de la segunda parte no se ajustó a los cánones de los mentideros existentes en la grada. Luis Américo Scatolaro no colocó al extremo en su posición natural, sino en la punta. Un hecho que, a tenor de lo expresado por el preparador en sala de prensa, no será anecdótico: «Si juega en esa posición, puede ser un jugador espectacular y clave para el equipo», dijo sobre su decisión de incluir al jugador como delantero.

Fue en la segunda parte cuando el asedio del Cacereño ganó en intensidad con acercamientos más relevantes que los protagonizados en la primera mitad. Javi Navarro en dos ocasiones, así como el propio Marcos Torres y Viñuela, este último tras una buena asociación con Ballesteros, tuvieron en sus botas un gol que se resistió hasta la aparición de Javi Navarro en el descuento. Una jugada que el visitante Javi Martín tardará en olvidar, pues el Cacereño hizo en superioridad numérica el tanto de la victoria cuando el jugador rojillo fingía para perder tiempo unas dolencias tras errar su equipo una contra.

Veteranos del Cacereño de los años 80, homenajeados ayer. :: A. M.

Además del homenaje que se rindió a un total de 33 exjugadores del Cacereño de la década de los 80, la novedad ayer en la carretera de Salamanca fue la presencia de Álvaro López, director ejecutivo de IQ Finanzas, la firma que administra el club verde desde septiembre. ¿Cuándo dejará Antonio Martínez Doblas de ser el propietario legal del Cacereño?, se le cuestionó en sala de prensa: «Esta semana o la próxima. Uno de los motivos por los que estoy aquí es para finalizar esa parte de estructura legal y financiera», adujo públicamente.

Mientras, el cuerpo técnico saliente encabezado por José María Rebollo no ha percibido aún cantidad alguna tras el despido protagonizado por el Cacereño hace un mes. Sin tener noticias de los gestores del club al respecto, es probable que ambas partes se vean las caras en un acto de conciliación que tendría lugar el próximo día 30 de enero, siempre y cuando no se llegue antes a un preceptivo acuerdo.