El Cacereño sale al asalto del liderato provisional Viñuela, que sufrió este encontronazo el pasado domingo, podrá jugar hoy. :: L. CORDERO A falta de que Azuaga y Moralo se enfrenten el domingo, los de Rebollo alcanzarán hoy la primera plaza si vencen al Valdivia a domicilio J. CEPEDA CÁCERES. Viernes, 8 diciembre 2017, 09:17

Extrapolar a domicilio las buenas sensaciones ofrecidas en la Ciudad Deportiva el pasado domingo frente al Aceuchal. Este es el objetivo imperial del Cacereño en su visita de hoy a Valdivia (Primero de Mayo, 16.15 horas). Los de José María Rebollo acuden a la cita con la misión de olvidar, a su vez, las dos últimas derrotas sufridas en la carretera, pues en caso de victoria visitante, el Cacereño se instalaría provisionalmente en el liderato. Al menos, eso sí, hasta que Azuaga y Moralo diriman su correspondiente encuentro de este próximo domingo en territorio arsense.

En las filas del Cacereño no podrá jugar Santi Polo, sancionado con un partido por acumulación de cartulinas amarillas, por lo que es previsible que su lugar en el lateral izquierdo lo ocupe Alberto Delgado. La única duda en el cuadro visitante es la de Juanqui Núñez a causa de unas molestias en un pie, por lo que no será hasta última hora cuando se decida si el centrocampista puede o no ser de la partida. Por su parte, y tras el encontronazo sufrido el pasado domingo frente al Aceuchal, Fran Viñuela ha entrenado con normalidad sin resentirse del golpe abdominal, por lo que podrá jugar si así lo estima el cuerpo técnico.

Entre tanto, el equipo verdiblanco afrontará su tercer partido consecutivo con tan solo un portero con ficha del primer equipo. En la recámara, esperando el visto bueno económico del mandatario Antonio Martínez Doblas, existen varias posibilidades. Una de ellas, según ha podido saber este diario, es la del meta Ángel Díez. El cancerbero natural de Santander, formado en las filas del Racing, cuenta con experiencia en Segunda División B tras militar en el Atlético de Madrid B, el Avilés y el Leioa. Para que este u otros posibles nombres que se barajan puedan concretarse, primero habrá de desbloquearse la incertidumbre institucional que atiende al bastón de mando. Mientras, será el meta juvenil Álvaro Requero el que desde el banquillo esté ojo avizor a cualquier contratiempo que pueda sufrir su compañero y portero titular, David Jiménez.

Por su parte, el técnico Richi Tapia no podrá alinear en el Valdivia a Ángel Luis por acumulación de tarjetas amarillas. Pese a su derrota frente al Don Benito en la última jornada, el conjunto local podrá desplegar su juego sin la presión de tener verdaderas urgencias en la tabla gracias al colchón de ocho puntos que los de las Vegas Altas del Guadiana guardan respecto a los puestos de descenso. No obstante, a los del Primero de Mayo no les hará falta motivación extra para intentar plantar cara al Cacereño.