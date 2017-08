TERCERA DIVISIÓN El Cacereño de Rebollo echa a andar Los jugadores del Cacereño saldaron ayer su jornada de trabajo. :: J. REY El técnico reunió ayer a 18 futbolistas en la primera sesión de trabajo, incluidos los cuatro primeros fichajes de esta temporada J. CEPEDA CÁCERES. Martes, 1 agosto 2017, 09:01

Pasadas las 18.00 horas de ayer, mientras en los vestuarios del Príncipe Felipe los jugadores y cuerpo técnico del Cacereño se deseaban entre sí la mejor de las suertes para satisfacer el objetivo global de esta temporada, los cánticos de ánimo al decano del fútbol extremeño arreciaban en las inmediaciones del estadio con la presencia de un puñado de seguidores fieles a la causa verdiblanca. Tras un verano convulso en lo institucional, las intrigas palaciegas relacionadas con la hasta ahora fallida compraventa de la sociedad anónima deportiva dejaban paso al verdadero leitmotiv, un proyecto deportivo al que ayer ya se le puso cara en la primera sesión de la pretemporada.

A las órdenes de un José María Rebollo confirmado ya por el club como entrenador del pleno derecho se pusieron 18 futbolistas, algunos de ellos nuevos fichajes, otros a prueba, otros jugadores de la cantera y los disponibles con contrato en vigor, a excepción de Mansilla y Kevin, ambos presentes pero sin poder ejercitarse.

Los nuevos jugadores oficializados ayer por la entidad son el portero David Jiménez, procedente del Quintanar del Rey y con pasado en Arroyo y Coria; David López, extremo sub-23 procedente del Coria y ex del Diocesano; Mario Hormigo, lateral derecho que llega desde el Calamonte; y Carlos López, un pivote que recalará en la carretera de Salamanca procedente del Zaragoza B. «A lo largo de los próximos días se irán anunciando más fichajes», expresaba ayer el técnico verde minutos antes de tomar la riendas del grupo de trabajo. Algunos de ellos podrán ser hombres como Javi González, Alberto Ruano o Chema -que es de la casa-, quienes también se ejercitaron sobre un césped, el del Príncipe Felipe, que presenta un mejor lustre que el de veranos pasados. También estuvieron otros miembros de la Fundación del Cacereño, como es el caso de Miguel Asensio, Kevin II, Álex, Manu Izquierdo y Jaime Polo.

LAS FRASESJosé María Rebollo Entrenador «En este club no hay cabida para otra cosa que no sea luchar por el ascenso» «Tenemos mucha ilusión y responsabilidad. Hablaremos en el terreno de juego»

Javier Serradilla ya ejerce como preparador físico y Aitor Bidaurrázaga será el segundo de a bordo.

Respecto a los lesionados Kevin y Mansilla, ninguno de los dos jugadores podrá iniciar la temporada. El central podría estar ya recuperado en el transcurso del mes de octubre, mientras que el atacante argentino se perderá casi con toda seguridad la primera vuelta de campeonato, según reconocía ayer el jugador de Mar del Plata.

Con poco tiempo para maniobrar antes del comienzo de la competición el 27 de agosto en Montijo, y a falta del cuadrante oficial, el Cacereño tiene acordados partidos de pretemporada con Ciudad de Plasencia, Montijo, Miajadas, Amanecer y Calamonte, tal y como explicó el propio Rebollo.

Hombre de fútbol y buen conocedor de la estructura del club, el entrenador del Cacereño, que ha dirigido en distintas etapas al filial y al juvenil, dice no sentir preocupación por la situación institucional, haciendo también mención a lo ilusionante de este nuevo reto. Todo ello con un discurso acorde al peso del escudo del Cacereño: «En este club no hay cabida para otra cosa que no sea luchar por el ascenso. Hemos comenzado tarde, pero lucharemos por todos los objetivos. Tenemos ilusión y responsabilidad. Hablaremos en el terreno de juego», sentencia el nuevo entrenador verdiblanco, quien promete trabajo duro.