El Cacereño quiere seguir vivo Neto, que ha perdido la titularidad en las últimas semanas, podría regresar hoy al once. :: A. Méndez El equipo verdiblanco afronta en casa el partido de vuelta contra el Churra tras el peligroso cero a cero protagonizado en el encuentro de ida J. CEPEDA Domingo, 27 mayo 2018, 10:18

CÁCERES. En el aspecto teórico de la cuestión, el Cacereño tendrá hoy ante el Churra (Príncipe Felipe, 18.00 horas) todo a favor para superar la primera eliminatoria por el ascenso a Segunda B. Tras el cero a cero protagonizado hace ocho días en tierras murcianas, a los de Ximo Mas les vale una victoria por la mínima ante su público parar estar mañana lunes en el bombo de Las Rozas. Una empresa que no requiere tintes precisamente épicos y cuya gestión demostrará si los verdes merecen seguir vivos en la lucha por el retorno a la categoría de bronce.

El de hoy previsiblemente será un encuentro muy diferente al disputado en el Municipal de Churra el sábado de la pasada semana, cuando se vio un partido tosco y sin brillo, condicionado a buen seguro por las reducidas dimensiones del terreno de juego que sirvieron para equiparar las fuerzas de ambos bandos. En una superficie más extensa, como es la del coliseo verde, el equipo extremeño estará obligado a demostrar el porqué de su vitola de favorito para evitar el fiasco de una eliminación a las primeras de cambio. Un escenario que ni siquiera se quiere contemplar en el seno de la entidad cacereña.

Para la batalla de hoy ya estará disponible Elías Molina. La manija del Cacereño podrá volver a reaparecer en el once inicial toda vez ha superado sus dolencias en una de sus rodillas. Del mismo modo, Santi Polo también está ya en perfecto estado de revista, aunque su participación no es tan segura al no haber contado para el cuerpo técnico en las últimas fechas. Los que con toda seguridad no estarán sobre el verde del Príncipe Felipe son Carlao y Gimeno, todavía convalecientes de sus lesiones.

A pesar de las altas cotas de esperanza existentes en el equipo de la carretera de Salamanca, en el Cacereño también se muestra cautela por la peligrosidad del resultado con el que partirán ambos equipos. Y es que un empate con goles en tierras cacereñas dejaría varado a los verdiblancos. Es por ello por lo que el técnico del cuadro local ha insistido durante la semana en la importancia de saber gestionar los balances defensivos con el objetivo de no encajar gol.

La principal incógnita es si el lateral Neto regresa a la titularidad del Cacereño tras haberla perdido en las últimas semanas en favor de Pablo Suárez. El entrenador Ximo Mas ha precisado durante los últimos días que las bandas jugarán hoy un papel primordial y es precisamente en grandes superficies donde el guineano puede sacar lo mejor de sí. Antes de verse abocado al banquillo, Neto estaba siendo uno de los hombres más destacados de la temporada en el equipo verdiblanco.

Para la cita de hoy, y habiendo sido satisfactoria la venta anticipada de localidades, se prevé la mejor entrada de la temporada y un buen ambiente durante las horas previas al partido. Tanto el club como un sector de aficionados han organizado sendas comidas populares a partir de las 13.00 horas en las inmediaciones del estadio Príncipe Felipe. A esa misma hora el equipo ya estará concentrado en el hotel Barceló Cáceres V Centenario, desde donde la expedición del Cacereño partirá aproximadamente sobre las 16.30 horas para recibir el calor de los suyos nada más llegar a las puertas del estadio.

El Churra, con grandes dosis de ilusión en su equipaje tras ser esta su primera fase de ascenso a Segunda B, emprendió el viaje hasta a Cáceres en la madrugada del viernes al sábado. Los de Adrián Hernández estarán acompañados por varias decenas de aficionados. Los visitantes cuentan en sus filas con hombres de contrastada valía en la Tercera murciana, como es el caso de Nacho, quien ya en el partido de ida dejó algunas píldoras de su calidad. Con espacios por delante, el extremo llegador del Churra será quizás la principal amenaza para la portería defendida por el meta Bernabé.