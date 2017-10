Cacereño y Plasencia reeditan clásico

Cacereño y UP Plasencia vuelven a reeditar un clásico con casi tres cuartos de siglo de historia. La primera vez que se vieron las caras en Tercera fue hace 73 años, el 29 de octubre de 1944, y entonces la victoria correspondió a los placentinos por 2-1 en San Calixto. El primer derbi disputado en la capital cacereña data del 7 de enero de 1945, cuando los verdes se impusieron por 3-0 en Cabezarrubia. Ambos clubes no se medían con el rol de favoritos al título desde hacía 17 temporadas. En aquella 2000-2001 los dos pujaron por el campeonato hasta la última jornada, pero ya en la fase de ascenso ambos cuajaron unos playoffs decepcionantes.

Son datos para la nostalgia, bandera en la que se envuelve ahora la afición placentina, que se desplazará en muy buen número. Por su parte, el remozado plantel verde también tiene ya debidamente cumplimentada su solicitud para optar al título liguero, sobre todo tras la meritoria victoria del pasado domingo en Don Benito.

En el cuadro local siete de los ocho jugadores que han llegado procedentes del Avilés cuentan ya con ficha federativa. El único que aún no la tiene es Juan Carlos Gimeno. Pese a haber sido presentado, no está claro aún si entrará en los planes de José María Rebollo. El entrenador del Cacereño lamentará la única ausencia de Elías Molina. La manija del equipo tendrá que estar al menos tres semanas de baja por una pequeña rotura muscular.

Ausencias y dudas

En cuanto a la expedición placentina, vuelven a ser baja Borrallo y Pedro Gilarte por lesión. Hombres como Juanals, Manu Moreira e Iván Henares no están al cien por cien, por lo que el once no se decidirá hasta última hora. Se caen de la convocatoria Hayden y Amine, que podría regresar al equipo la próxima semana tras superar un periodo de readaptación.

Las principales dudas en el once placentino estriban en el eje de la zaga y en las bandas. En cualquier caso, Pastelero tratará de diseñar un equipo que busque los tres puntos: «Hemos aprendido del partido de Don Benito y que tenemos que salir concentrados desde el primer minuto».