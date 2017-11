El Cacereño, obligado a no ceder terreno Luismi controla un balón ante Carlos García. :: A. Méndez El equipo de Rebollo rinde visita a un colista Santa Amalia en horas bajas con el que se estrenará el técnico Pedro Ángel Ávila J. C. CÁCERES. Domingo, 12 noviembre 2017, 10:11

Bien sea por causas meramente deportivas, institucionales o por otras de diferentes asignaturas, prácticamente no hay unasemana tranquila en el Cacereño. Y la última no ha sido menos. Tras el comienzo de los trabajos de resiembra del césped del Príncipe Felipe, la nota discordante en los últimos días ha sido la repentina salida del central Mansilla al Azuaga. Una decisión tomada unilateralmente por el jugador con el visto bueno del club, que no ha querido poner impedimento alguno a la marcha del veterano jugador, recién recuperado de una lesión de larga duración.

Sin tiempo para lamentaciones, los de José María Rebollo buscarán hoy en Santa Amalia (Municipal, 16.45 horas) aprovechar el mal momento de un rival en horas bajas que, tras perder el pasado fin de semana por 7-0 ante el Don Benito, ha tenido que buscar reemplazo al técnico Javi Bayón. Con este escenario, será Pedro Ángel Ávila el que guíe los designios del conjunto amaliense, quien ya trabaja con su tercer entrenador en la presente temporada, teniendo en cuenta que fue Edu Jurado el primer comandante de la nave amaliense. Un concurrido banquillo que, por cierto, también fue ocupado por el hoy técnico del Cacereño en la temporada 2013/2014, dirigiendo un plantel en el que estuvo el central Juanjo Polo, quien hoy se medirá a su exequipo.

Aunque el Santa Amalia cuenta con contrastados futbolistas de la talla de Anxo, Juanjo Serrano o Miguel Ángel, la verdadera aspiración del actual colista pasa por comenzar a enmendar unos últimos meses aciagos en lo que a resultados se refiere, y es que la única victoria del equipo local data de la segunda jornada liguera, cuando se impuso al Azuaga a domicilio. Para recibir al colíder Cacereño, el Santa Amalia no podrá contar en sus filas con Moruno, quien estará obligado a cumplir partido de sanción.

Por su parte, en su continua lucha por conseguir el liderato en solitario, esperando a su vez el fallo de un Moralo que hoy recibirá en su feudo al Coria, el Cacereño continúa pendiente de la evolución de Álex García, quien esta próxima semana se someterá a nuevas pruebas médicas para conocer con exactitud el alcance de su lesión en el tendón rotuliano. Para la cita de hoy está totalmente descartado. El que parece haber mejorado en el transcurso de los últimos días es el también delantero Javi Navarro, aunque no es seguro que vaya a vestirse hoy de corto.

Con once victorias, dos empates y ninguna derrota en su haber tras haberse medido ya a los clubes de perfil alto, el Cacereño estará obligado a solventar un envite a priori desigual. Es por ello por lo que el técnico verde ha hecho hincapié durante la semana en la importancia de la cita de hoy con el objetivo de que no existan relajaciones en el grupo de trabajo.