El Cacereño, líder con su 'rifle' Lágrimas de Kevin en su primer gol tras la lesión.

No pudo ser mejor la jornada de ayer para el Cacereño. El conjunto verdiblanco, que logró derrotar en el estadio Príncipe Felipe por tres goles a cero a un Calamonte bien organizado pero poco mordedor, consiguió de una tacada retornar al liderato de la tabla y, a la vez, incrementar la diferencia de puntos con sus inmediatos perseguidores, dejando ya la quinta plaza -la del Plasencia- a diez puntos.

3 CACEREÑO 0 CALAMONTE Cacereño Bernabé, Neto, Santi Polo, Carlao, Juanjo Polo, Elías Molina, Juanqui, Javi Navarro (Kevin, min. 79), Álex García, Nacho Méndez (David López, min. 71) y Luismi. Calamonte Cáceres, Mario Hormigo, Diego, Pity, Parra, Juanfe, Mario Cano, Ñoño (Juanito, min. 84), Plá, Écija (Juanjo, min. 46) y Carlinos (Berna, min. 72). Goles 1-0: Javi Navarro, min. 3. 2-0: Kevin, min. 85. 3-0, Juanjo Polo, min. 88. Árbitro Olivera Vázquez. Amonestó a los visitantes Juanfe, Mario Cano, Mario Hormigo y Plá. Incidencias 1.200 espectadores en el estadio Príncipe Felipe. Minuto de silencio en memoria Inocencio Alonso, agente de la policía autonómica vasca fallecido en Bilbao el pasado jueves mientras participaba en un operativo con motivo del encuentro entre el Athletic Club y el Spartak de Moscú.

Horas después de jugar su partido, los verdes se vieron beneficiados por el empate del Moralo en Pueblonuevo para regresar al primer puesto. No obstante, la gran noticia del día para la familia del Cacereño ya la había protagonizado Kevin. Después de nueve meses de calvario, 'el rifle' volvió a saltar al césped en competición para disputar los últimos diez minutos de partido. Lo hizo, además, bendecido por el mismísimo 'Dios del gol', para vanagloria de un graderío totalmente entregado a su causa.

Condicionar la crónica de lo visto sobre el terreno de juego con el abultado resultado y el satisfactorio balance global para el Cacereño al final del día sería un ejercicio poco honroso. Y es que lo cierto es que el decano del fútbol extremeño, pese al incontestable tres a cero conseguido, continúa sin ofrecer lustre alguno cuando juega como local. Al menos el que se le puede exigir a un equipo llamado al ascenso. Aunque esta vez los de Luis Américo Scatolaro lograron abrir la lata con un gol tempranero de Javi Navarro en el minuto tres tras un error de principiante del meta Cáceres, el Cacereño nunca llegó a sacar el martillo pilón. Tan solo un condescendiente disparo de Juanqui y un par de faltas botadas por Santi Polo fueron las ocasiones del equipo local en la primera mitad. Escaso bagaje en medio de un juego denso y basado en el infructuoso centrocampismo por parte de unos y de otros. Todo sin que el Calamonte llegase a dar siquiera señales de vida en el aspecto ofensivo.

Algo más de fútbol, aunque tampoco en dosis extraordinarias, se pudo ver en la segunda mitad, sobre todo en una recta final en la que el Cacereño sí mostró más determinación. Javi Navarro, quien ya avisió de cabeza en el 62, tuvo luego en sus botas haber hecho el segundo en su cuenta particular. Con todo a placer dentro del área para batir al portero visitante, no atinó a conectar bien con el balón. El siempre voluntarioso Álex García también tuvo la suya cuando quiso superar de cabeza a Cáceres por arriba. El meta visitante metió a tiempo la manopla para evitar la sentencia en el 78. No pudo hacer lo mismo ante Kevin. El delantero argentino, ávido de gol y tras llevar apenas cinco minutos sobre el verde, puso la rúbrica en el 85 a una jugada de pizarra con origen en una falta botada por Santi Polo en el perfil derecho que Elías Molina cabeceó para ceder al 'killer' verdiblanco. Una falta que fue provocada anteriormente por David López, quien siempre aporta valor añadido cuando sale como hombre de refresco. En la celebración del tanto, cantado con jolgorio en todo el graderío, no faltaron las lágrimas de un Kevin que vuelve a ver la luz. Más competencia para una rica delantera.

Otro de los jugadores más queridos por la afición verde, como es Juanjo Polo, fue el que propició el estado de catarsis colectiva en la carretera de Salamanca. El central, ayer expeditivo y solvente como de costumbre durante todo el choque, se alzó sobre los defensores rivales para rematar de cabeza a la red un córner en el minuto 88. Una guinda que le servirá al Cacereño como acicate para afrontar la importante cita en La Isla de Coria la próxima semana. Será entonces cuando los verdes tengan otra prueba de fiabilidad.