El Cacereño iniciará hoy la resiembra en el Príncipe Felipe

Día cero para el futuro inmediato del Cacereño. El club verdiblanco iniciará esta jornada de martes, pese al anuncio oficial de que sería ayer lunes, los trabajos de resiembra del maltrecho césped del Príncipe Felipe. Una solución con la que se pretende paliar la deteriorada imagen ofrecida por el club en las últimas temporadas y que ha privado a los aficionados de ver buen fútbol en la carretera de Salamanca.

Desde el inicio de los trabajos hasta que el equipo pueda volver a jugar en esta superficie transcurrirá aproximadamente un mes, por lo que el Cacereño tendrá que buscar acomodo para disputar los partidos que debe acoger como local el día 19 de noviembre ante el Diocesano y el 3 de diciembre contra el Aceuchal. Cuestionado al respecto, el director general de la entidad, Luis Puebla, aseguraba ayer que existen diferentes opciones encima de la mesa y que mañana miércoles se anunciará una decisión que todavía se está negociando. Lo único que sí está claro es que los hombres dirigidos por José María Rebollo se ejercitarán por las mañanas en los campos federativos Manuel Sánchez Delgado. Una plantilla en la que los delanteros Javi Navarro y Álex García continúan con sus procesos de recuperación.

Juan Germán

También en el ámbito institucional, el Cacereño emitió ayer un comunicado público para condenar las palabras que uno de los jugadores del Azuaga, Juan Germán, vertió el domingo en las redes sociales horas después de jugar frente al Cacereño. El futbolista natural de Montijo se refirió a parte de los aficionados del Cacereño con duros calificativos como «putos desechos humanos» o «cobardes de mierda». «Sois una puta mierda, con el perdón de la pobre mierda», concluía en un escrito que contenía más improperios. «Este tipo de actos pueden considerarse una incitación a la violencia», criticó el club verdiblanco.

Requerido por este diario, Juan Germán se reafirmó ayer en lo dicho en la red social Facebook sin rebajar ni un ápice el tono de los calificativos con los que se refirió a parte de los aficionados verdiblancos. ¿Se ha planteado retractarse de lo escrito o pedir perdón? «Lo mantengo con la gente a la que me refería. Siempre que he ido allí de visitante, hay una parte de la afición que empieza a insultarme antes de los partidos. Iba dirigido a aquellas personas que cantaban 'Juan Germán, tus muertos' y tiraron dos piedras al campo, una de las cuales se la di al árbitro. Llega un momento en el que revientas. Al resto de la afición y al club le deseo lo mejor, al igual que quería que ascendiesen la pasada temporada». ¿No se arrepiente entonces? «Yo personalmente hice un partido horroroso y le di la enhorabuena a los jugadores del Cacereño, pero si hubiésemos ganado nosotros también hubiese puesto lo mismo. Con la gente a la que iba dirigido, no me arrepiento», zanja el jugador del equipo arsense.