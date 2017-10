TERCERA El Cacereño impone su pegada 'Juanqui' trata de controlar un balón ante Enrique y Ñoño. :: delgado Los verdes aprovechan dos desajustes defensivos para lograr los tres puntos del feudo del Calamonte FELIPE J. DELGADO Viernes, 13 octubre 2017, 09:06

calamonte. El Cacereño se llevó los tres puntos del Municipal de Calamonte sin hacer un juego brillante pero mostrándose superior a locales y leyendo mejor el encuentro. La presión del Calamonte, muy serio atrás, dificultando la salida de balón de los de Rebollo, obligó a los verdes a jugar en largo prescindiendo del centro del campo. El conjunto de Cáceres tiró de oficio y supo esperar a un Calamonte que apenas inquietó la meta cacereña. Una falta lanzada por Parra y el rechace de Enrique tras el despeje de Lopito fueron los únicos disparos entre los tres palos de la primera mitad. En la segunda, Jesús dispuso de una ocasión tras un gran pase de Berna. Y poco más. El Calamonte sigue sin encontrar su juego, mermado por las bajas. Y el Cacereño, suma y sigue. Se enfrentaban dos equipos que llegaban invictos. El Calamonte en casa y el Cacereño en liga y sin haber recibido un solo gol. Y el oficio de los de Rebollo se impuso.

0 CALAMONTE 2 Calamonte Juanfran; Pity, Villegas (Jesús, min 68), Diego, Ñoño; Parra, Mario (Juanjo, min 83); Berna, Leandro (Écija, min 55), Enrique y Carrasco. Cacereño: Lopito; Neto, Santi Polo, Carlos Fernández, Juanjo Polo; Juanqui, Viñuela (Chema, min 90), Alberto Delgado, Marcos Torres (Luismi, min 59); David y Javi Navarro (Méndez, min. 85). Goles: 0-1, Viñuela (min. 41). 0-2, Juanjo Polo (min 69). Árbitro: Menacho Gómez mostró amarilla a los locales Pity y Carrasco (éste, por partida doble) y al visitante Javi Navarro. Incidencias: Municipal de Calamonte. 700 espectadores.

Comenzó el encuentro con un Calamonte muy serio que impidió a los visitantes hacer su juego. Rebollo, ante la presión blanca, prescindió del centro del campo y obvió transiciones: balones largos para que los de arriba los pelearan con una defensa de circunstancias: Parra como mediocentro y Villegas de central, además de un Diego que acaba de recuperarse. Pero el fútbol no es solo presión. Menotti decía que los entrenadores son los responsables de generar ocasiones de gol y los jugadores de meter el balón. Ayer, ni lo uno ni lo otro. El Calamonte no generó peligro, aunque tuvo más intensidad que en el resto de encuentros disputados. Sin centro de campo, con un Berna reconvertido a mediapunta y con un Carrasco más preocupado de protestar que de jugar (y mira que juega bien el 9 blanco, que recibe de espaldas, fija a los centrales abre a banda...), los de Nono Maya se mostraron inoperantes. Eso sí, el técnico local no creía justa la derrota a pesar de reconocer el poco juego de los suyos.

Tenían los blancos la posesión, bien situados en el centro del campo. Un balón perdido en el centro del campo lo aprovecha Viñuela para marcar a un Juanfran que ayer estuvo espléndido: tres balones de gol que paró, dos despejes evitando el peligro y mandando sobre sus compañeros. Y al final, el reconocimiento y el abrazo de los que hasta hace unos días fueron sus compañeros.

Del lado de los cacereños, David López y Viñuela ponían el peligro. Muy serios Alberto Delgado y Juanqui con un Marcos Torres y un Juanqui que reivindican su puesto en un once cada vez más competitivo. Con el gol, se llega al descanso.

En la reanudación, el Calamonte siguió buscándola, aunque sin inquietar los dominios de Lopito. En una incursión de Enrique, Berna recoge el balón y lo mete en profundidad a Jesús. Lopito, atento, despejó a saque de esquina. Tras el saque desde el banderín, el balón le llegó a Pity, que no tuvo tiempo para armar la pierna.

Languidecía por momentos el encuentro. Un nuevo ataque de los de Rebollo se saldó con un saque de esquina que Juanjo Polo cabeceó libre de marca. Y ahí, en términos de juego, concluyó el encuentro. El Calamonte bajó los brazos y el Cacereño la intensidad. Los blancos pierden la imbatibilidad en casa y los de Cáceres siguen sumando a la espera de seguir sumando efectivos.