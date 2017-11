El Cacereño gana por empuje Marcos Torres, que firmó el primer gol del Cacereño, lucha por un balón ante la mirada de Juan Germán. :: A. Méndez A pesar del tempranero gol en contra, los verdes doblegaron en la segunda mitad a un Azuaga al que se le hizo muy largo el partido J. CEPEDA CÁCERES. Lunes, 6 noviembre 2017, 07:52

El Cacereño no afloja la marcha. El equipo de José María Rebollo consiguió doblegar ayer al Azuaga (2-1) en un ejercicio de mérito y constancia que finalmente obtuvo los frutos deseados para el decano del fútbol extremeño. Y todo pese a que fue el conjunto arsense el que golpeó primero y de forma tempranera en el minuto 4 de partido gracias a un tanto de Moraga, quien aprovechó en velocidad un fallo en el balance defensivo de los verdes para batir a Lopito dentro del área con pierna izquierda. Una jugada cuyo origen estuvo en un lanzamiento de córner del equipo local. Luego, ya en la segunda mitad, los goles de Marcos Torres y de David López sirvieron para que el Cacereño protagonizase su primera remontada de la temporada. Un triunfo que permite al equipo de la capital cacereña continuar coliderando la tabla junto al Moralo.

2 CACEREÑO 1 AZUAGA Cacereño Lopito; Neto, Alberto Delgado, Carlos Fernández, Elías Molina (Ballesteros, min. 72), Juanjo Polo, Viñuela, Juanqui Núñez (Nacho Méndez, min. 54), Marcos Torres, Luismi y David López (Mansilla, min. 86). Azuaga Fuentes; Francis, Kiko, Enrique (Kike Roldán, min. 60), Neftalí (Juanan Sancho, min. 76), Pildo (Jesús Bono, min. 74), Porriño, Óscar, Moraga, Juan Germán y Troiteiro. Goles 0-1: Moraga, min. 4. 1-1: Marcos Torres, min. 73. 2-1: David López, min. 83. Árbitro Moreno Barrera. Amonestó al local Juanqui Núñez, así como a los visitantes Fuentes, Francis, Pildo, Óscar y Juan Germán. Incidencias Alrededor de mil espectadores en el Príncipe Felipe, con incidentes entre aficionados de ambos equipos en las inmediaciones del estadio antes de la disputa del encuentro.

Aunque está por ver el resultado de los trabajos de resiembra que comenzarán hoy, la de ayer fue en principio la última broma macabra -futbolísticamente hablando- sobre una superficie de juego del Príncipe Felipe a todas luces indecente. En este último estreno de película de serie B en que parecen haberse convertido los partidos disputados en la carretera de Salamanca en los últimos años, fueron los de Antonio Jesús Cobos los que marcaron las primeras pautas del guion, no solo con el tanto de Moraga, sino también con algún aviso de Pildo.

Con los nervios ya algo más templados tras verse por detrás en el marcador por primera vez en toda la temporada, el siempre insistente Cacereño lo intentó en la primera mitad con un cabezazo de Luismi y otro de Torres sin consecuencias para la meta defendida por el exportero verde José Fuentes. Entre medias, el colegiado Moreno Barrera comenzaba ya a dar síntomas de debilidad, superado quizás por el poso de veteranía de los experimentados jugadores del Azuaga, quienes a lo largo del choque parecieron mostrar más autoridad que el propio árbitro, un tanto permisivo a pesar de las cinco cartulinas amarillas mostradas a los visitantes. Un posible penalti sobre Juanqui Núñez en el minuto 39 acabó definitivamente por encender los ánimos de un graderío local que emprendió su particular cruzada contra el trío arbitral, la cual se extendió hasta el final de la cita con otras varias decisiones impopulares a ojos de los aficionados verdiblancos.

Con la firme propuesta de conservar su botín, el Azuaga salió en la segunda parte con un ojo puesto en la pelota y otro en el cronómetro. Tras un primer acercamiento de Elías Molina, cuyo pase de la muerte no encontró rematador en el minuto 53, llegarían oportunidades para Alberto Delgado y Juanjo Polo. No obstante, la más clara por entonces la tuvo Marcos Torres para el Cacereño tras pase de Viñuela, aunque el atacante, con todo a favor, no definió bien. Los movimientos tácticos funcionaron con los cambios en el Cacereño y ya en el minuto 73 el propio Marcos Torres logró desquitarse al aprovechar un balón moribundo en el área visitante para batir a Fuentes e instaurar las tablas. Con el Cacereño volcado, David López consiguió en el 83 el tanto de la victoria para el equipo de Rebollo. Un gol fruto de una mala medida del portero visitante, quien no conectó con un esférico que el jugador verde sí supo domar con el exterior del pie para hacer el segundo. Luego Viñuela pudo sentenciar el encuentro para el Cacereño hasta en dos ocasiones. Todo justo después de la entrada al campo de un Mansilla que, después de reaparecer en Jerez de los Caballeros el pasado miércoles tras recuperarse de la lesión padecida en mayo, fue recibido por los suyos con una extraordinaria ovación.

Con los nervios a flor de piel y sin conseguir aislarse del factor ambiental, varios miembros de la expedición del Azuaga, entre jugadores e integrantes del cuerpo técnico, acabaron entablando con la grada un enzarzamiento dialéctico y gestual que empañó en parte el curso de la jornada futbolística.