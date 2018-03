TERCERA El Cacereño falla en la cronoescalada Salida al campo. :: A. Méndez Los verdes, que en la primera vuelta firmaron un pleno en los puertos de alta montaña, han pinchado en los tres de la segunda J. C. CÁCERES. Miércoles, 7 marzo 2018, 08:34

Por obra y gracia de la estacionalidad -y no porque se hayan subsanado aún las deficiencias existentes en el Príncipe Felipe en materia energética-, el Cacereño regresará a partir de este domingo al horario vespertino, el del fútbol más purista. Lo hará para recibir al Castuera (16.30 horas) en un encuentro que en el seno del equipo verde debería servir como trampolín para encarar los próximos puertos de alta montaña. Y es que después de la cita ante el equipo turronero el Cacereño viajará a Navalmoral de la Mata para rendir cuentas al equipo dirigido por Emilio Gil. Posteriormente los cacereños recibirán al Jerez y viajarán hasta Azuaga de forma consecutiva. Estos últimos serán partidos mirados con lupa, pues el Cacereño pondrá así a prueba la fiabilidad de un equipo llamado al ascenso y que, en comparación con los números firmados en la primera vuelta, presenta un balance más discreto.

En las nueve primeras jornadas ligueras disputadas el decano del fútbol extremeño sumaba 25 puntos merced a ocho victorias y un empate, con la casilla de derrotas por entonces en estado virginal. Los hombres del hoy destituido José María Robollo habían firmado 16 goles a favor y ninguno en contra. Aquellos números cobran especial relevancia, teniendo en cuenta que el Cacereño había logrado deshacerse de los tres aspirantes al título a los que se había enfrentado; Don Benito, Coria y Plasencia.

Tras el fulminante despido del anterior cuerpo técnico -todavía no satisfecho por el propio club en cuanto a los aspectos legales y económicos- y con las mismas nueve jornadas disputadas, el Cacereño no solo suma menos puntos, sino que además no ha sido capaz de vencer a ninguno de los tres rivales directos con los que se ha enfrentado. El nuevo Cacereño gestionado por la dupla Luis Américo Scatolaro-Mas Davó suma desde enero seis victorias, dos empates y una derrota, con 16 goles a favor y cinco en contra, lo que arroja un montante global de cinco puntos menos que en el mismo tramo de la primera vuelta. Eso sí, gracias a aquellos resultados el Cacereño ha logrado mantener el golaveraje particular con todos ellos.

Tras la jornada de descanso de ayer la plantilla regresará hoy a los entrenamientos. En el grupo de trabajo también estará Luismi, quien tuvo que retirarse el pasado domingo por problemas en uno de sus hombros. Tal y como reconoce el jugador, todo quedó en un susto, por lo que podrá estar disponible el domingo.