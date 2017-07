El Cacereño, a expensas de una fumata blanca 2.0 Manolo Galeano. :: J. REY Agotada la vía de Bermejo, los empresarios locales tenían previsto presentar anoche una oferta similar gracias a un nuevo mecenas J. CEPEDA CÁCERES. Viernes, 21 julio 2017, 08:11

Una nueva bola de juego, set y partido. Eso es exactamente lo que anoche estaba previsto que se pusiese encima de la mesa en una reunión protagonizada por Antonio Martínez Doblas y representantes de los empresarios locales interesados en hacerse con los mandos del Cacereño, aunque esta vez con el amparo económico de un nuevo mecenas extremeño que no era Juan Bermejo. Según afirmaba ayer a este diario la parte que aspira a hacerse con el control del Cacereño, la oferta tendría tintes similares a los ya presentados en la candidatura de Juan Bermejo. Una propuesta, la inicial, que ya contaba con el visto bueno del mandatario del Cacereño pero que finalmente hizo aguas por las fricciones internas entre Bermejo y los propios empresarios de capital minoritario, quienes no consiguieron reunir la cuantía acordada para realizar la operación.

El colectivo de empresarios cacereños no ha tardado en diseñar un plan B, sobre todo después de que en la mañana de ayer las negociaciones con Bermejo acabasen definitivamente en saco roto. El nuevo mecenas, que no es Domingo Barroso, ya ha confirmado su compromiso para dar un paso al frente e inyectar para la operación una cuantía parecida a la que en un principio iba poner el empresario arroyano. Se trata de una persona que no es de la ciudad, aunque sí es extremeña, y que ha preferido salvaguardar su identidad públicamente antes de iniciar dichas negociaciones.

Al respecto de esta nueva propuesta, y antes de conocer con exactitud el contenido de la misma, Martínez Doblas mantenía ayer que guardará total mutismo hasta que la situación se esclarezca del todo y exista una rúbrica. Todo con el objetivo de que la imagen de la entidad no vuelva a verse dañada con episodios como el protagonizado esta misma semana con la venta fallida. Se espera, pues, una fumata blanca 2.0 que, en el caso de haber habido anoche un entendimiento entre las partes, podría promulgarse de forma oficial a lo largo de hoy: «Es fácil que esta noche (por anoche) la operación pueda quedar cerrada. Si Antonio da el visto bueno, mañana (por hoy) se anunciaría todo de forma oficial», explicaba ayer el portavoz de los empresarios, Manolo Galeano.

En el caso de que la reunión de anoche no hubiese llegado a buen puerto, Doblas recuperará la opción de los inversores foráneos interesados en hacerse con parte de la sociedad anónima deportiva. Todo con el hándicap de que el tiempo juega en contra de un Cacereño inmerso en un constante coma institucional.