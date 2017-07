El Cacereño se deja escapar a Martins, que va al Trujillo

Aunque no oficialmente, hace tan solo unos días en el Cacereño daban por hecha la continuidad de Martins una temporada más, siendo un jugador que a su vez había mostrado predisposición para seguir ligado al club de la carretera de Salamanca. Sin embargo, inmerso en un proyecto que en estos momentos se presume a la baja, y al igual que haya pasado con otros jugadores como Pino, Carlos García, Asiel o Aarón, el Cacereño ha vuelto a verse adelantado por la derecha por otro de los equipos de la provincia. Esta vez no ha sido ni el Coria ni el Plasencia, sino un recién ascendido Trujillo el que, gracias a una oferta superior, ha protagonizado uno de los fichajes más sonados de la Tercera extremeña con la firma del jugador senegalés. No obstante, los aficionados trujillanos aún tendrán que esperar para ver al veloz atacante vestido de corto, pues aún está recuperándose de la lesión que arrastraba a finales de la pasada campaña y de la que fue operado.

Con la marcha de Martins ya es seguro que los únicos jugadores de la pasada temporada que continuarán en el Cacereño son Juanqui Núñez, Elías Molina, Javi Navarro, Santi Polo, Mansilla y Kevin. Estos dos últimos no podrán estar aún mañana lunes a las órdenes de José María Rebollo y Aitor Bidaurrázaga, al permanecer ambos todavía convalecientes de las lesiones sufridas en el ocaso de la pasada campaña.

En esta situación atípica, con tan solo cuatro hombres disponibles de la primera plantilla para iniciar los trabajos de pretemporada, el técnico José María Rebollo reconocía ayer que durante estos primeros días tirará de jugadores de la cantera que él mismo dirige. Además, tal y como indica el entrenador, también se ejercitarán a sus órdenes en el Príncipe Felipe varios futbolistas a prueba que serán testados sobre el terreno para comprobar si pueden pasar a ser miembros de pleno derecho de una plantilla aún en pañales. Mientras, el potencial del actual campeón liguero continuará siendo una incógnita unos días más.