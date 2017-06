El Cacereño cubre sus servicios mínimos Aunque aún sin rúbrica, el club verde recibe el compromiso del 'Comando Cáceres' tras un principio de acuerdo J. C. cáceres. Jueves, 29 junio 2017, 08:39

Sin luz, taquígrafos, ni rúbrica formal, pero con un compromiso ya establecido. Los servicios mínimos del Cacereño 2017/18 están ya cubiertos con el principio de acuerdo alcanzado ayer entre una entidad en busca aún de apoyos externos y un 'Comando Cáceres' que ha dado una prórroga al club para sellar su conformidad. Todo ello, claro está, de forma individual.

Si bien no se puede hablar todavía de compromiso fehaciente, también es cierto que los Carlos García, Pino y Asiel han expresado al Cacereño su voluntad de continuar tras la primera toma de contacto establecida por Antonio Martínez Doblas. Todo un oasis en medio de un horizonte que aún mantiene grandes dosis de incertidumbre. El tridente de peloteros naturales de la provincia cacereña complementaría a los ya confirmados Aarón, Mansilla y Kevin, quienes ya tienen asegurada su presencia en una plantilla que será la última antes del centenario de la entidad.

Otras figuras, como es el caso de Juanqui Núñez, Santi Polo, Elías Molina o Martins, quien se recupera de su última lesión junto a Kevin, podrían volver a pisar con la elástica verde el césped de la carretera de Salamanca, aunque en estos casos las negociaciones precisan un menor número de revoluciones.

Las buenas nuevas no esconden un escenario de preocupación ejemplificada en un Antonio Martínez Doblas que no está dispuesto a emprender un nuevo gran proyecto en solitario. Hasta el día de ayer, el mandatario aún no había recibido propuesta alguna procedente de la iniciativa privada de la ciudad.

En el cajón de las conjeturas se encuentra la posibilidad de que el Ayuntamiento de Cáceres, sin un campo municipal que reúna los requisitos mínimos, pueda ayudar a paliar en parte el hándicap que el Cacereño presenta de partida temporada tras temporada. Algo aún en ciernes.