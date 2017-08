El Cacereño comienza a reinventarse en Plasencia y se impone al Ciudad por 0-2 Rebollo observa el partido desde el banquillo. :: PALMA Rebollo se estrenó en el equipo verde con un once de garantías, pero con una plantilla que resulta demasiado corta. Carlos López, Javi Navarro y Juanjo Polo, lo más destacado JUAN CARLOS RAMOS PLASENCIA. Domingo, 6 agosto 2017, 08:52

Casi diez días más tarde que el resto de equipos de Tercera División, el Cacereño inició este sábado la ronda de partidos amistosos de cara a preparar la temporada 2017/2018. Y lo hizo con victoria y ofreciendo una buena imagen en los primeros 45 minutos. Cierto es que su triunfo por 0-2 fue ante un 'preferente' como el Ciudad de Plasencia, pero no deja de ser una excelente noticia para los intereses del club verde cuando hace un mes nadie aseguraba su continuidad en la competición.

Rebollo se estrenó en el banquillo del Cacereño con un equipo aún cogido con pinzas. El once de salida fue David Jiménez, Mario Hormigo, Santi Polo, Juanjo Polo, Elías Molina, Juanqui Núñez, Javi González, Chema, David López, Javi Navarro y Carlos López. Hombres, la mayoría de ellos, para jugar un rol destacado la próxima campaña. Sin embargo, el banquillo estuvo poblado por juveniles que seguramente no tengan protagonismo en el campeonato liguero.

Con ese once de garantías, el Cacereño fue dueño y señor de la primera parte. Apenas dejó salir de su campo del Ciudad de Plasencia, que también se ha tenido que reinventar de cara a la próxima campaña y con una plantilla que no llega a los 20 años de media de edad.

Elías Molina se erigió en líder de operaciones desde atrás y Carlos López (ex del Zaragoza) no tuvo complejos en atribuirse la batuta del juego, tratando de volcar el juego a los flancos que se alternaban David López (ex del Coria) y Javi González (ex del Diocesano). Pero lo mejor fue sin duda el máster de delantero centro impartido por Javi Navarro.

El jugador vasco se impuso en todo momento a la defensa magenta y su primer remate acabó en gol, pero el asistente volvió a reiniciar el marcador al considerar que partía en fuera de juego.

El 0-1 era cuestión de tiempo, pero hubo que esperar a la media hora de juego. Javi Navarro se dio la vuelta en el balcón del área y con pierna izquierda quitó las telarañas de la portería defendida por Alberto.

El Cacereño siguió llevando mucho peligro en acciones a balón parado, donde Juanjo Polo demostró que es un estilete, tal y como hizo en el Amanecer. Alberto le paró a bocajarro la primera al central, pero ya no pudo hacer nada en un remate de cabeza al filo del descanso (0-2).

La segunda mitad transcurrió de forma más anodina. Con el carrusel de cambios, las fuerzas se equilibraron e incluso el Ciudad de Plasencia se animó al ataque. David Bermejo tuvo la más clara. También Javi Navarro tuvo el doblete en sus botas, pero su disparo mordido se fue por centímetros.

En resumen, el Cacereño gustó a sus aficionados, que lanzaron un respiro de alivio después de dos meses de sufrimiento que comenzaron con la eliminación en los playoffs.