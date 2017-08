TERCERA El Cacereño cierra su primer día de campaña con cien abonados Dos aficionados, ayer en la sede temporal. :: HOY La plantilla, con Ballesteros en perfecto estado, hará noche hoy en Murcia antes de la cita copera de mañana J. CEPEDA CÁCERES. Martes, 29 agosto 2017, 09:31

Con más retraso que ningún otro club no ya extremeño, sino a buen seguro también de otras ignotas tierras futbolísticas, el Cacereño activó ayer su particular lucha contra el cronómetro para conseguir mantener el último bastión de su cada vez más menguada masa social, al menos en lo que a abonados se refiere. En el primer día de campaña, según informaron a última hora de la tarde desde la sede temporal ubicada en la galería comercial de Antonio Hurtado, fueron alrededor de cien los aficionados que renovaron su compromiso, aunque ninguno de ellos pudo llevarse a casa el carné físicamente, al no contar el club aún con las correspondientes tarjetas. Toda una tradición en los últimos años. Por tanto, los aficionados que ya hayan renovado -solo en metálico, por ciento- su compromiso con el Cacereño deberán entrar al partido del próximo domingo frente al Olivenza (Príncipe Felipe, 12.00 horas) con el recibo como santo y seña.

En lo deportivo, el Cacereño no tendrá tiempo para saborear su primer triunfo liguero, pues los hombres de José María Rebollo partirán hoy a tierras murcianas para hacer noche en la capital antes de afrontar este miércoles la primera eliminatoria de la Copa del Rey (Nueva Condomina, 20.30 horas) ante el Real Murcia.

En la expedición del equipo verdiblanco podrá estar Miguel Ballesteros. El atacante volvió a resentirse en Montijo de sus molestias musculares padecidas durante la pretemporada, por lo que tuvo que ser sustituido. No obstante, sus dolencias no han ido a más y mañana podrá vestirse de corto, si así lo estima el técnico.