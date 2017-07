El Cacereño, más cerca de su venta Doblas vendería la mayor parte de sus acciones para dejar paso a un grupo de representación internacional J.CEPEDA CÁCERES. Jueves, 13 julio 2017, 08:40

Si los empresarios locales no reformulan su, hasta el momento, insuficiente propuesta para hacerse con las riendas del Cacereño, el club verdiblanco cuenta ya con una alternativa con verdaderos visos de fructificar. Según manifiesta el mandatario Antonio Martínez Doblas, se trata de un grupo de representación internacional con cuyos responsables se reunirá a principios de esta próxima semana, previsiblemente el lunes, en Cáceres.

A pesar de la ilusión despertada en la ciudad por una opción -la de los empresarios cacereños- que ha resultado tener más voluntad que liquidez, el futuro del club pasará por caudales procedentes de países como Reino Unido, Argentina y Uruguay, entre otros.

La operación con los inversores foráneos contemplaría la compra de la mayoría de las acciones, aunque Doblas seguiría ligado a la entidad como socio minoritario. «Estos son algunos de los últimos detalles que nos quedan por ver», dice. Y es que los posibles compradores rehúsan hacerse con la totalidad del club de fútbol decano de Extremadura por el lastre que supone el estadio Príncipe Felipe en cuanto a mantenimiento y cargas impositivas.

Según mantiene la primera parte interesada -que al menos hasta la tarde ayer no había vuelto a tener noticias de los empresarios cacereños sobre un nuevo e hipotético paso al frente-, las conversaciones con este entramado internacional son diarias y ambas partes estarían ya en un nivel avanzado de entendimiento para poder acordar la venta esta próxima semana. A estas alturas del mes de julio, el todavía máximo accionista del Cacereño es consciente de la intranquilidad que esta situación está despertando en el grueso de unos aficionados ávidos de informaciones oficiales por parte de la entidad. No obstante, Doblas lanza un mensaje de tranquilidad y asegura que con la llegada de los nuevos inversores podrá realizarse un proyecto competitivo para volver a aspirar al ascenso: «Este es el camino que están tomando muchos equipos. Son gente muy seria y traerán a futbolistas buenos. Por ahí no va a haber ningún problema», tranquiliza.

Feliz por la inminente posibilidad quitarse de encima la mayor parte del peso que supone la gestión del Cacereño tras casi una década, el empresario segedano promete hacer las veces de calzador para acomodar al nuevo equipo humano que aterrice en la carretera de Salamanca: «Yo estaré con ellos al principio para introducirles en el club y en la categoría», sostiene.