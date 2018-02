El Cacereño busca la redención

Aunque tan solo sea por unas horas, el Cacereño tiene hoy ante sí la posibilidad de volver a saborear el liderato de la Tercera extremeña. El equipo verdiblanco recibirá a partir de las 12.00 horas en el estadio Príncipe Felipe al siempre combativo Calamonte en un encuentro tras el que, siempre en caso de victoria local, los verdes alcanzarían momentáneamente la primera plaza, teniendo en cuenta que el Moralo jugará su partido de hoy en Pueblonuevo del Guadiana en sesión vespertina.

A tan solo un punto del equipo de Navalmoral de la Mata, el Cacereño regresa ante su público tres semanas después con la idea de alcanzar la redención. Y es que la última aparición de los de Luis Américo Scatolaro ante la parroquia verde se saldó con una derrota frente al Don Benito. Con la visita a Coria a la vuelta de la esquina, el cuerpo técnico del Cacereño ha incidido en que sus jugadores otorguen al encuentro de hoy toda la importancia que merece. Máxime teniendo enfrente a un adversario que cuenta con materia prima más que suficiente como para poder poner en verdaderos apuros al equipo de la carretera de Salamanca. «Pensar ahora en otros partidos no es lo ideal», reconocía esta misma semana el argentino.

El preparador del Cacereño se verá obligado a introducir alguna variante en su once inicial debido a la ausencia por sanción de Alberto Delgado. Está por ver si su lugar es finalmente ocupado o no por Santi Polo, quien en las últimas jornadas no parece contar con toda la confianza de los nuevos responsables de la parcela deportiva. También será decisión del cuerpo técnico si el atacante Kevin, aún falto de rodaje, puede comenzar a adquirir sus primeras sensaciones sobre el verde. A pesar de contar desde hace varias semanas con el alta médica y la preceptiva ficha federativa, el delantero de Mar del Plata aún no ha gozado de minutos desde que se lesionase en mayo del año pasado. El que no estará con toda seguridad en el Cacereño es Fran Viñuela. Aunque ya está entrenando con el grupo de trabajo desde los últimos días, su reaparición podría tener lugar el próximo fin de semana en la importante cita que tendrá lugar en La Isla de Coria ante uno de los rivales directos por el título.

Por su parte, el conjunto calamonteño afronta el choque de hoy ante el Cacereño con las bajas de Manu en la puerta y de Carrasco y Leandro en la zona de definición, así como con la de un Berna que, previsiblemente, estará en el banquillo al inicio del partido por decisión técnica.

Tras el empate protagonizado ante el Don Benito la pasada jornada, los blancos afrontan este encuentro séptimos en la tabla, pero con la relajación de saber que los de la capital cacereña son favoritos este domingo atendiendo a las plantillas de ambos equipos, así como a los objetivos. No obstante, los visitantes no renunciarán a dar la sorpresa en un escenario propicio para dar la campanada y donde hasta el momento tan solo ha vencido el cuadro calabazón.

La nota destacada del encuentro será el regreso de Mario Hormigo al Príncipe Felipe. El jugador fue fichado en verano por el Cacereño procedente del Calamonte, pero la posterior llegada de Neto le cerró la puerta de la titularidad, retornando posteriormente al conjunto blanco.