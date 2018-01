El Cacereño busca nuevos bríos Once inicial del Cacereño en la Ciudad Deportiva frente al Diocesano. :: J. REY En el regreso al Príncipe Felipe, los verdes estrenarán hoy dirección técnica recibiendo a un mermado Montijo J. C. CÁCERES. Domingo, 7 enero 2018, 11:54

En busca de nuevos bríos, el Cacereño iniciará hoy la segunda vuelta del campeonato ante el Montijo en el Príncipe Felipe (12.00 horas). Una cita que viene cargada de novedades. En primer lugar, será el estreno del nuevo cuerpo técnico encabezado por Ximo Mas Davó y Luis Américo Scatolaro. Bien es cierto que el entrenador alicantino no podrá figurar hoy como primer espada, al no haberse podido tramitar aún su credencial federativa, al igual que en el caso del entrenador de porteros, Dani Castro. Será a inicios de esta próxima semana cuando, previsiblemente, puedan solventarse tales problemas burocráticos. Con esta situación, Javier Serradilla figurará hoy como entrenador del Cacereño a efectos federativos. Scatolaro, por su parte, sí está ya registrado en la Federación Extremeña de Fútbol como auxiliar.

Desde la segunda posición de la tabla y después de haber jugado sus tres últimos partidos como local en la Ciudad Deportiva con motivo de los trabajos de resiembra que se han desarrollado en el coliseo verdiblanco, el estado que presente el césped del Cacereño será objeto de escrutinio público. No fue hasta el entrenamiento de ayer cuando la plantilla pisó el renovado verde.

En repetidas ocasiones el oficioso técnico del Cacereño ha asegurado que no llega al equipo para deshacer el camino ya andado por Rebollo. No obstante, sí es probable que el preparador argentino pueda introducir cambios en el once titular. Será hoy cuando comience a poner sus cartas encima de la mesa. El que no podrá estar en el Cacereño con toda seguridad será el central Juanjo Polo, quien deberá cumplir partido de sanción por acumulación de tarjetas amarillas. Como motivación, el grupo de trabajo tendrá la difícil misión de igualar los números de la primera vuelta.

Enfrente, lejos de estar a la mera expectativa y con el cuchillo entre los dientes, espera un Montijo batallador e instalado en el ecuador de la tabla clasificatoria. A pesar de que el equipo de Emilio Blanco anunció ayer en su convocatoria la inclusión de Tienza, lo cierto es que el jugador deberá cumplir hoy partido de sanción por acumulación de tarjetas amarillas, por lo que el Montijo podría incurrir en una alineación indebida si llega a disputar algún minuto. Además, los visitantes llegarán a la carretera de Salamanca con bajas importantes, como la de Escorial, Teo, Carmona y Borja.