El Cacereño busca más garantías de éxito Patricio seguirá a prueba. :: HOY El equipo verde, que volverá a testar a Basterrechea en Calamonte, prevé hacer dos incorporaciones inminentes J. CEPEDA Jueves, 17 agosto 2017, 07:59

CÁCERES. Cuando tan solo faltan diez días para el inicio de la competición, el Cacereño continúa con su trabajo contra reloj para compensar la falta de actividad evidenciada en el primer tramo veraniego. El equipo dirigido por José María Rebollo, todavía corto en cuanto al número de efectivos, busca dotar al plantel de un mayor fondo de armario para arrancar la temporada con suficientes garantías de éxito.

Todo parece indicar que antes del partido de este sábado frente al Calamonte podrán anunciarse al menos un par de incorporaciones, según se reconocía ayer desde el propio club. Además de las presumibles nuevas llegadas, el carrilero argentino Patricio Basterrechea volverá a ser testado por el cuerpo técnico en el último bolo veraniego. Será entonces cuando se decida si su futuro estará ligado o no al Cacereño.

Respecto a la enfermería, Miguel Ballesteros reanudará hoy los ejercicios físicos tras sufrir una elongación muscular, por lo que es probable que en Calamonte pueda disponer de algunos minutos tras perderse la cita de Miajadas. Con el delantero Kevin descartado para gran parte de la primera vuelta, los ojos del cuerpo técnico también están puestos en Mansilla. El experimentado central, según calcula el propio jugador, podrá volver a vestir la camiseta verde en octubre.

En lo institucional, sin un organigrama claramente definido respecto al trabajo de despachos, el Cacereño todavía no se deja querer por sus propios aficionados, quienes aguardan, algunos de ellos con cierto remoquete, el pistoletazo de salida. El mandatario Antonio Martínez Doblas aseguró recientemente que, con el objetivo de no interferir en ellas, el retraso inducido de tal campaña estaba directamente relacionado con unas negociaciones de compraventa que por el momento no acaban de fructificar como él mismo quisiera.