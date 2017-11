El Cacereño se ahoga en su farsa El 12 de septiembre tuvo lugar la teatralización conjunta entre Martínez Doblas e IQ Finanzas. :: A. Méndez Dos meses y medio después de teatralizar la compraventa, y sin cambio de titularidad, Tamargo 'resucita' a Martínez Doblas J. CEPEDA Jueves, 30 noviembre 2017, 08:01

CÁCERES. ¿Recuerdan esa fábula de Esopo protagonizada por un pastorcito? Para no herir sensibilidades, no está de más omitir su título. En ella, una y otra vez, un joven alertaba sobre la presencia, que no era tal, de un lobo. Antes de llegar al desenlace ya conocido y que es la llave de la moraleja, en ese mismo punto intermedio de la fábula parecen vivir instalados en bucle los aficionados del Cacereño, a quienes desde las altas esferas del club se les hacen llegar mensajes no correspondidos con la realidad.

Fue el pasado día 12 de septiembre cuando el todavía hoy mandatario de la entidad -Antonio Martínez Doblas- y los representantes del fondo de inversiones colectivas mexicano IQ Finanzas -Luis Puebla y José Luis Tamargo- llevaron a cabo en la sala de prensa del Príncipe Felipe una teatralización. En ella se informaba de que el paquete accionarial pasaba a manos de este sello extranjero, cuyo director ejecutivo es el chileno Álvaro López. «El acuerdo está rubricado y es total. Esto cambia de manos y son ellos (IQ Finanzas) los que se hacen cargo del Cacereño e irán tomando las decisiones de hoy en adelante. He hecho lo que he podido y me voy con la conciencia tranquila», decía Doblas. ¿Ellos ya son los propietarios del club?, se le preguntaba al respecto. «Sí», afirmaba tajante. Dos meses y medio después, hoy se puede hablar de farsa, al menos en el aspecto legal de la cuestión.

Si bien desde este diario ya se ha informado en varias ocasiones de la inexistencia de un cambio de titularidad en el accionariado, desde la presunta parte compradora siempre se ha respondido con huidas hacia adelante. La primera de ellas la protagonizó el propio Álvaro López en la capital cacereña el día 23 de septiembre, cuando se dirigió a los aficionados en el Hotel Extremadura para realizar la presentación del proyecto. Entonces estimó que sería a mediados de octubre cuando todo estaría cerrado. Ya el 18 de octubre, requerido por HOY ante la ausencia de documento público alguno que acreditase tal operación de compraventa, López aseguró lo siguiente: «Aún no podemos tomar el control del Cacereño», dijo alegando problemas burocráticos.

El club ni siquiera cuenta con un punto físico en el que gestionar los abonos de la segunda vuelta

A pesar de que los nuevos administradores llegaron con la idea de profesionalizar las diferentes parcelas del club, lo cierto es que el Cacereño ni siquiera cuenta hoy con un punto físico en el que, por ejemplo, gestionar los abonos de la segunda vuelta. Además, entre las bambalinas del Príncipe Felipe continúan cada domingo los mismos aficionados auxiliares que en la era Doblas. La falta de liquidez también se ha evidenciado con un par de retrasos en los pagos a la plantilla, así como con la decisión de resembrar el yermo terreno de juego en lugar de proceder a su cambio integral, que según expertos en el sector hubiese sido lo recomendable y también lo más costoso. Pese a que se han iniciado los trabajos para reenganchar las instalaciones comunes del estadio a la red eléctrica, la sustitución de las torretas de iluminación o la adecuación de otras estancias insalubres del coliseo verde han quedado, por el momento, en el cajón de las promesas a medio plazo. «No podemos hacerlo todo a la vez», ha esgrimido en varias ocasiones Luis Puebla.

El propio Puebla, quien oficialmente acapara la dirección general de la entidad, ni siquiera fue citado ayer por José Luis Tamargo cuando, en unas declaraciones realizadas por este último a Canal Extremadura Radio, fue cuestionado sobre los posibles próximos fichajes. El director deportivo 'resucitó' a Antonio Martínez Doblas y dijo esperar su aprobación económica para proceder a las contrataciones. Sin duda, se trata del verso suelto de una espiral hacia ninguna parte con unas afirmaciones en las que cuenta más de lo que dice. Todo ello para arrojar, si cabe, más niebla a la ya de por sí oscura operación marcada por una cláusula de confidencialidad en la que ambas partes se amparan para proteger sus intereses en detrimento del principal activo y razón de ser de la entidad, como son sus aficionados y abonados.

Se trata del enésimo capítulo de incertidumbre en un Cacereño que es más noticia por sus desmanes institucionales que por sus quehaceres en el verde.