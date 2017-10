El Cacereño, al acecho Viñuela, del Cacereño. :: J. REY Los verdes reciben hoy al Extremadura B (12.00 horas) mientras esperan el primer fallo del hasta ahora intrabale Moralo para ascender al liderato J. C. CÁCERES. Domingo, 8 octubre 2017, 09:38

Con su portería aún en estado virginal, el Cacereño busca seguir madurando su candidatura al título liguero. El equipo entrenado por José María Rebollo, el único de toda la Tercera División española que aún no ha encajado ni un solo tanto, recibirá hoy a las 12.00 horas en el Príncipe Felipe al Extremadura B con la intención hacer valer los dos últimos triunfos ante Don Benito y Plasencia. Todo con un equipo que espera el primer fallo del hasta ahora intratable líder Moralo para asaltar la primera plaza del campeonato liguero.

La semana en la carretera de Salamanca ha transcurrido con normalidad y el cuerpo técnico del equipo verdiblanco no ha tenido que lamentar ningún percance. El Cacereño tendrá que afrontar la cita de hoy ante su público con la ausencia de Elías Molina, quien ya se está ejercitando con el grupo de trabajo, aunque aún no está totalmente recuperado como para vestirse de corto tras sufrir una lesión muscular. El que tampoco estará hoy ni en el once ni el banquillo es Mansilla, aunque su reaparición será inminente. El central ya ha recibido el alta médica y su ficha federativa, según aseguraron ayer desde el club, será tramitada mañana lunes. De esta forma, el experimentado defensor podrá estar disponible para la cita de este próximo jueves en Calamonte.

Por lo demás, se espera que los jugadores llegados en las últimas semanas al plantel del Cacereño puedan continuar asumiendo más protagonismo en un grupo humano al que han aportado un importante salto de la calidad. Enfrente estará hoy un rival sumamente peligroso, como es el filial del Extremadura. Un equipo que combina juventud y talento, por lo que se prevé un encuentro vistoso y con alternativas en el Príncipe Felipe.

No obstante, el Extremadura B no está demostrando hasta el momento el nivel que se le presuponía a principios de esta temporada. Con tan solo un triunfo en su haber en estas primeras seis jornadas ligueras, los visitantes tendrán ante sí la oportunidad de intentar dar la campanada. Algo que no se antoja en absoluto imposible, a tenor de la calidad que encierra el plantel almendralejense.

Está por ver si José María Rebollo introduce alguna variable respecto al once inicial que el entrenador del Cacereño puso en liza la pasada semana ante el Plasencia. Por parte visitante se espera que la disposición sea similar a la exhibida la pasada semana contra el Don Benito.

Cabe destacar que la cita de hoy coincidirá con el partido de baloncesto de Liga Femenina que Al-Qazeres y Cadí la Seu disputarán también a partir de las 12.00 horas en el Serrano Macayo, por lo que los abonados y aficionados de ambas entidades cacereñas tendrán que decantarse por una u otra opción tras no haber existido acuerdo alguno entre las partes.