Brindis piporro para despedir la temporada

aceuchal. Exentos de responsabilidades clasificatorias, Aceuchal y Calamonte pusieron el broche con los deberes más que satisfechos y deleitaron a todos los asistentes a base de goles.

3 ACEUCHAL 1 CALAMONTE EMD Aceuchal Samuel; Hurtado, Ito, Carlos Castañeda, Dani Arrabal, Toro, Peñato (Kim, m. 69), Pablo Platero, Lolo (Iván Colín, m. 67), Edu (Sansi, m. 55) y Carvajal. Calamonte Manu Cantero; Mario Cano, Villegas, Parra, Diego, Piti, Écija, Juanjo, Enrique, Ñoño (Torero, m. 46) y Leandro (Alberto Pla, m. 46). Goles 1-0: Peñato, min. 2. 2-0: Rafa Carvajal, min. 28. 3-0: Pablo Platero, min. 44. 3-1: Piti de penalti, min. 61. Árbitro Calvo de Mora Chamizo. Amonestó a los visitantes Diego, Villegas y Écija.

Enrique buscó el segundo palo desatando las hostilidades. Sesenta segundos después, el Aceuchal se adelantó. Edu diseñaba una jugada que culminaba Juan Villa Peñato para fusilar a Manu en el segundo minuto. No celebró el gol ante sus ex compañeros y el Calamonte trató de sorprender en un tiro de Leandro alto (m. 4).

Las sensaciones no fueron acordes a la realidad y el Aceuchal incrementó diferencias. Un centro de Toro lo cabeceó Rafa Carvajal. Un saque de falta de Piti obligó al lucimiento de Samuel. Y al borde del intervalo, tras una jugada llena de rabia y velocidad, la bola llegaba a Platero que anotaba el tercero antes del descanso.

En el segundo acto, el Calamonte quiso morir matando. Y el premio a la insistencia se alojó en las huestes forasteras. Penalti de Ito sobre Piti que este transformó sellando el 3-1.