Bernabé palía el bochorno del Cacereño David López, que entró en la segunda parte, cariacontecido al término del encuentro. :: A. Méndez El portero verde fue providencial para evitar la derrota del hasta ayer líder ante el colista Santa Amalia en el Príncipe Felipe J. CEPEDA CÁCERES. Lunes, 9 abril 2018, 08:27

Si la dinámica del Cacereño en los últimos tiempos es negativa en lo que a resultados se refiere, peor incluso es la imagen que desprende sobre el césped. El conjunto verdiblanco, que ayer tenía una oportunidad pintiparada para resarcirse de la goleada sufrida en Azuaga en la anterior jornada, fue incapaz de doblegar en el Príncipe Felipe a un colista Santa Amalia que incluso llegó a maniatar al decano del fútbol extremeño en la primera mitad y que gozó a la contra de claras ocasiones en la segunda. Un encuentro en el que el meta Bernabé palió con su buena actuación un mayor sonrojo para el hasta ayer líder. Posición de privilegio que ya ocupa el Moralo.

0 CACEREÑO 0 SANTA AMALIA Cacereño Bernabé; Neto (Juanqui Núñez, min. 76), Santi Polo, Juanjo Polo, Alberto, Elías Molina, Nacho Méndez (David López, min. 53), Viñuela, Javi Navarro (Kevin, min. 65), Álex García y Luismi. Santa Amalia Isaac; José Mari, Moruno (Carlinos, min. 70), Valentín, Manu, José Antonio, Rico (Chino, min. 76), Álex, Juanjo Serrano, Curro (Anxo, min. 82) y Jesús. Árbitro Paredes Carrasco. Amonestó a los visitantes José Mari, Valentín, Carlinos y Manu. Incidencias Apenas 500 espectadores en el Príncipe Felipe. El entrenador local, Ximo Mas, se encaró con parte del graderío al término del encuentro.

Apático, previsible, sin profundidad, falto de chispa y de creatividad, así como demasiado condescendiente con su rival en los lances individuales, el Cacereño no mostró en ningún momento sensación de poderío. No es, sin duda, el mejor de los escenarios para un plantel que en poco más de un mes estará batiéndose el cobre por el ascenso a Segunda B, siempre y cuando la caída de los verdes no sea en picado y acaben firmando la clasificación para tal fase.

En ningún momento pareció que ayer sobre el verde del Príncipe Felipe estuviesen en liza el primero y el último de la tabla. Mientras el Cacereño se veía dominado en su propio domicilio ante la incredulidad del respetable, el conjunto visitante luchaba y ganaba cada balón dividido, con la paciencia suficiente de hilvanar incluso algunas jugadas combinativas de mérito. Con las tornas invertidas, era el Cacereño el que esperaba dar el zarpazo a la contra, teniendo Viñuela en el minuto 4 de partido la mejor oportunidad para los locales con un mano a mano ante Isaac.

Especialmente destacadas en el Santa Amalia fueron las actuaciones de hombres como el talentoso Curro en la distribución, quien incluso en la segunda mitad se retiraría ovacionado por el graderío del Príncipe Felipe como reconocimiento. Suyo fue el primer disparo de cierto peligro para los amalienses en el minuto 18. Jesús y Juanjo Serrano eran los encargados de intentar diabluras con el objetivo de poner en jaque a la defensa cacereña. Este último gozó de una buena ocasión en el 35, obligando a Bernabé a sacar la pierna para desbaratar el peligro. La réplica del Cacereño, que hasta entonces había ofrecido una pobre imagen, la puso Luismi de cabeza tras un centro de Viñuela por banda derecha. No obstante, la última ocasión relevante de la primera mitad la protagonizó Jesús para el Santa Amalia, estando inocente en la ejecución.

Cabe destacar que en la zaga cacereña el lateral Santi Polo regresó puntualmente a la titularidad a causa de la sanción de Carlao, cuyo lugar en el eje de la defensa lo ocupó Alberto Delgado.

Con más corazón que organización en sí, el Cacereño pareció dar de salida en la segunda mitad un paso al frente que al menos sí le sirvió para sacudirse el dominio visitante. Santi Polo envió el esférico al lateral de la red en el 48 y un minuto después Bernabé volvió a aparecer para los locales, desviando un disparo de Curro que buscaba la escuadra derecha.

El sino del encuentro pudo haber cambiado si Javi Navarro, con todo a placer, hubiese anotado dentro del área en el 60. En los mejores minutos del equipo verde, Álex García también llegó a disparar tras pisar área, pero fue Viñuela el que obligó a Isaac a sacar la manopla unos minutos después.

Sin renunciar a un mayor botín, los de Domingo Suero -ayer en la grada al estar sancionado- pudieron dar la sorpresa con dos mano a mano de Jesús, evitando Bernabé un bochorno mayor para los suyos. Mientras, en el equipo verde las salidas de David López y Kevin, que lo intentó de cabeza, no arrojaron el resultado deseado para los de Ximo Mas. Para más inri, Bernabé tendría que emplearse a fondo una vez más para neutralizar una acometida de Chino a falta de cinco minutos.

Con más dudas que certezas generadas en las últimas semanas con la gestión del tercer entrenador en la presente temporada, no se descarta que el Cacereño pueda incluso cambiar de técnico para afrontar la recta final de la campaña. Una posibilidad que será abordada a lo largo de los próximos días por los gestores del club. Y es que la ausencia de comunión se hizo ayer patente con los pitos de la grada y el enfrentamiento verbal protagonizado por el técnico verde con algunos aficionados al término del encuentro. Ya en sala de prensa, Ximo Mas pediría disulpas por lo sucedido. Por delante el Cacereño tendrá tiempo para hacer examen de conciencia antes de visitar el domingo al Diocesano.