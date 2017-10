El Don Benito recorta distancias

Un gol de David Amorín sirvió para dar el triunfo al Don Benito ante un correoso Jerez, que pudo dar el susto en la segunda mitad. Los primeros 45 minutos fueron de dominio rojiblanco, con una gran actuación de Adri por la banda derecha. Si bien, aunque el juego estaba volcado en ese lado, el gol llegó a balón parado en una falta botada por Curro desde la derecha y en la que el delantero canario aprovechó un fallo en el marcaje para adelantar a los locales.

Un tanto que dio tranquilidad a los de Juan García, que no dejaron de buscar el gol de la tranquilidad, que no llegó. Por ello, la segunda mitad se volvió en contra del Don Benito, y los de Vázquez Bermejo apretaron en busca del empate. Sobre todo, después de que Jorge Zafra salvara casi bajo palos un disparo de Trinidad. El susto despertó a los templarios que en el último cuarto de hora intentaron, pero no pudieron, aguar la fiesta local.

Y antes del empujón final, ambos entrenadores movieron el banquillo, Juan García para dar entrada a Abraham Pozo y Diop, en lugar de Barbero y Amorín, buscando más presencia en el centro del campo, y Vázquez Bermejo con Asensio para refrescar la banda.

Ya con esos protagonistas sobre el césped, en el 81, Juanito de la Cruz no llegó por poco a un centro al área y, acto seguido, era Chema el que cruzaba demasiado un disparo tras cazar un balón suelto dentro del área.

Fueron las dos ocasiones más claras para el Jerez. Pero no fue hasta el tiempo de descuento, con cinco de añadido, cuando el partido se volvió de ida y vuelta, aunque con más corazón que cabeza por parte de ambos equipos. El más cuerdo fue Sebas Gil que no dudó en salir para evitar posibles consecuencias en un par de balones por alto.