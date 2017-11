TERCERA El Don Benito no puede fallar Los rojiblancos visitan al Aceuchal sin margen de error para intentar regresar al cuarteto de cabeza en la tabla ESTRELLA DOMEQUE DON BENITO. Domingo, 26 noviembre 2017, 10:13

No hay margen de error para el Don Benito, que aún paga su tropiezo de hace dos jornadas ante el Diocesano, una derrota que le sacaba del cuarteto de cabeza. «Son tres puntos muy importantes, puede que esta semana alguno de los de arriba no sume y nosotros no podemos tener otro tropiezo en estos partidos», apunta el técnico rojiblanco, Juan García.

Ese traspié a evitar es ante el Aceuchal, que les recibe hoy en su estadio. Un equipo del que no se fían los dombenitenses, porque aunque ocupa uno de los puestos de descenso y los resultados no acompañan, controla muy bien el juego como local. «Si nos confiamos, nos puede costar el partido, el Aceuchal tiene un buen equipo como para competir bien, en su casa son peligrosos, dominan bien el césped artificial y están acostumbrados a los espacios de ese campo», dice García, que apunta a la cautela de los suyos.

Si bien, de los cuatro de arriba, tres de ellos ya se han medido al Aceuchal y lograron llevarse el triunfo. De ellos, Moralo y Coria lo hicieron a domicilio, mientras que la UP Plasencia se impuso por 3-0. Cabe destacar que el Aceuchal es, junto con el Arroyo y el Valdivia, el equipo con menos goles a favor del grupo extremeño, con sólo 11 tantos, y que en su estadio sólo han sumado una victoria, ante el Montijo (0-1) y un empate contra el Pueblonuevo (1-1). Y si para el Don Benito es importante ganar para volver a estar arriba, para ellos una victoria podría significar salir de los puestos de peligro y sumar su tercera jornada sin perder.

Para este encuentro, el Don Benito se verá obligado a hacer cambios en el once, vuelve Sebas Gil a la portería, pero Curro será baja por acumulación de tarjetas, mientras que Lolo sigue con molestias en el empeine. Por otra parte, Víctor Calatrava ya ha recibido el alta médica y podría contar con minutos en este partido, aunque es probable que no sean como titular.