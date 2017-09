Don Benito y UPP, primera batalla

Empiezan a llegar las curvas peligrosas al calendario, que propone en la jornada 4 uno de los enfrentamientos que va a servir para medir fuerzas entre dos aspirantes al trono de Tercera: Don Benito y UP Plasencia. Los dos han empezado con paso firme en sus tres primeras batallas, pero hoy uno de los dos ganará el primer pulso directo.

Tres victorias para los locales, ante Olivenza, Pueblonuevo y Arroyo, tres también para los visitantes, frente a Azuaga, Arroyo y Santa Amalia. Sin embargo, esta tarde, quien no logre seguir la racha, se dejará los primeros puntos por el camino.

«No dejan de ser tres puntos, pero muy importantes, porque son ante tu afición, tras hacer pleno y en un partido que será muy competido, es un equipo que por presupuesto y por proyecto está llamado a estar arriba y tenemos muchas ganas de medirnos a ellos», advierte Juan García, técnico del Don Benito.

Mientras la UPP viaja al Municipal Vicente Sanz, con el objetivo no sólo de sumar, sino salir en busca de la victoria. «En un principio un empate no es un buen resultado. El Don Benito vendrá encima, atacará y eso nos facilitará las cosas de cara a portería», señala José Diego Pastelero.

Y si Pastelero teme el ataque de los rojiblancos, lo mismo destaca García de los unionistas. «Tienen pegada y su efectividad es tremenda, a eso hay que sumar su seriedad en defensa». Por tanto, una batalla cara a cara en la que ninguno va a levantar la bandera blanca.

No habrá son de paz, pero sí novedades en los onces. Juan García ya advierte que el cambio de rival hará que el once no sea el mismo que ante el Arroyo, por lo que tirará de fondo de armario, aunque con las bajas de Abraham Pozo, Pelu y Pozo. Así, Juanlu, Macarro y Diop podrían volver a salir de inicio.

Mientras que, el míster unionista tiene para este encuentro tres bajas: el central nigeriano Edet Ibok, que todo apunta a que por fin podrá debutar la próxima semana, y los lesionados Rubén Borrallo y Pedro Gilarte.

Los que sí entran en la convocatoria son el capitán Luismi, una vez que ha cumplido sus partidos de sanción, y el portero Sergio Moya, que llegaba esta semana procedente del Monforte y que la pasada temporada militó en el Eldense de Segunda B. La entrada de Luismi obligará a Pastelero a cambiar el once de la semana pasada. Hay cuatro puestos para cinco jugadores: Durántez, Amine, Aarón, Karim y Luismi.