El Don Benito muestra su malestar por el arbitraje de los últimos partidos

DON BENITO. «Queremos expresar nuestro malestar y disconformidad con el trato que venimos recibiendo por parte del estamento arbitral». Así comienza el Don Benito su desahogo, en forma de comunicado, por las últimas actuaciones arbitrales. El penalti no pitado sobre Adri y el señalado en contra ante el Moralo parecen ser la gota que ha colmado el vaso rojiblanco. En este caso, el colegiado era Manuel Ángel Olivera Vázquez, que arbitraba por primera vez al Don Benito esta temporada.

«Entendemos la dificultad que conlleva la labor de los árbitros y asumimos los errores y aciertos que puedan producirse, pero no podemos tolerar la disparidad de criterios y de trato que estamos recibiendo». Ya la semana pasada era Gonzalo el que veía una amarilla, la quinta. Una tarjeta que entienden que no debió ver. Y el de Navalmoral no es el primer penalti en contra, ya sufrió uno ante el Calamonte. En cuanto a expulsiones, sólo Lolo ha visto la roja, hace dos jornadas, ante el Coria. Sin embargo, desde el club creen que «esta situación se produce desde hace tiempo y debemos ponerlo de manifiesto por respeto a la propia entidad, su historia y nuestra afición».