TERCERA El Don Benito irá con todo a Montijo Abraham Pozo aplaude a la afición rojiblanca en el Vicente Sanz. La plantilla rojiblanca ha costeado el primer autobús de aficionados y espera poder celebrar en el Emilio Macarro eltítulo de Liga ESTRELLA DOMEQUE Jueves, 10 mayo 2018, 08:39

don benito. Noventa minutos para soñar. Es el lema elegido por el Don Benito para el último partido de Liga, ante el Montijo, en el que si gana se proclamaría campeón. A tres puntos del Cacereño, a los rojiblancos les vale con ganar o igualar el domingo lo que haga su máximo perseguidor.

Los de Juan García llegan a este trascendental partido como líderes después de una racha de siete victorias consecutivas y nueve jornadas sin conocer la derrota. Y a falta de un solo partido no quieren torcer el rumbo. Uno de los 'culpables' del buen hacer del equipo es Abraham Pozo, referente en el ataque rojiblanco que además se reencontraba con el gol con un triplete ante el Amanecer después de catorce jornadas sin ver portería.

«Me siento como todo el equipo», afirma el de Pueblonuevo, «llevamos una dinámica perfecta, no solo buena, sino perfecta. Llegamos todos muy bien, en lo personal estoy en un buen momento y eso es importante para ponérselo difícil a Juan, que es el que manda».

La temporada del Don Benito ha sido todo un ejemplo de regularidad, aunque no ha sido hasta el final cuando se ha encontrado con la recompensa en forma de liderato, que ahora quiere mantener. «Hemos estado ahí durante todo el año, entre la cuarta y la quinta posición, creo que nadie daba un duro por nosotros y encontrarnos en esta situación ahora nos hace sentir privilegiados, es algo importante para el club, para esta ciudad y para nosotros mismos, que lo vamos a dar todo para ser campeones», apuntaba Pozo tras la victoria ante el Amanecer.

Ante el Montijo se juegan también una primera posición que supone siempre un inicio privilegiado en la pelea por el ascenso a Segunda División B. Algo por lo que tendrán que pelear ante un equipo que ya no se juega nada, pero el centrocampista rojiblanco cree que eso no les va a poner las cosas más fáciles: «Ahí es donde se ve a los futbolistas de verdad, es un partido muy importante, en el que ellos no se juegan nada y sin presión ninguna jugarán mejor, pero somos el Don Benito vamos primeros y no se puede escapar».

Fiesta en el Emilio Macarro

En una temporada en la que además se han reencontrado de forma rotunda con la respuesta de la afición, plantilla y cuerpo técnico, en agradecimiento al apoyo recibido, han decidido pagar el primer autobús a la localidad montijana para 55 aficionados. Ese primer vehículo ya ha completado todas sus plazas, pero serán más los que viajen este domingo a animar al equipo, pues ya se han abierto las inscripciones para el segundo. En este caso, el precio es de 10 euros e incluye la entrada y el viaje. Para inscribirse hay que acudir a Autocares Pedro Montero, de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 19.00 horas, y Oficinas Scapa Viajes, con horario ampliado hasta las 20.00 horas.

Además, el equipo local se ha propuesto que el último partido en su estadio y el cierre de la temporada sea una fiesta, por lo que los socios entrarán gratis y el precio de las entradas para el resto de aficionados tienen un precio de 5 euros. La fiesta se completará con la actuación de dos grupos locales en las horas previas del encuentro.