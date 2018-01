El Don Benito, a mantener el ritmo David Amorín parte como uno de los máximos goleadores. :: e. d. Los rojiblancos inician la primera vuelta ante el Olivenza, que ha perdido a Javi Casero durante el parón navideño y es siempre un rival difícil ESTRELLA DOMEQUE DON BENITO. Domingo, 7 enero 2018, 13:16

Vuelta a empezar para el Don Benito en una segunda vuelta en la que todo parte prácticamente de cero entre los cuatro equipos de la cabeza de la tabla. Los de Juan García no creen en eso de año nuevo, vida nueva, y quieren empezar 2018 tal y como dejaron 2017. De hecho, los rojiblancos acabaron el tramo final de la primera vuelta con ocho victorias de nueve posibles, sólo el Diocesano fue capaz de doblegarles.

Si bien, el calendario es más benévolo con el Don Benito conforme va avanzando el campeonato, por lo que una vez más afrontará su particular 'Tourmalet' en esta primera mitad de la segunda vuelta. Así, dentro de poco deberá medir fuerzas con UP Plasencia y Cacereño, también candidatos a todo de aquí a final de temporada. El Don Benito, parte de momento en la cuarta plaza, pero no descarta aspiraciones mayores conforme vaya avanzando esta segunda parte del campeonato.

El primer rival que pasarán por su estadio en esa escalada será un Olivenza en tierra de nadie, pero siempre complicado y que no quiere coquetear con los puestos de descenso, por lo que llegará al Vicente Sanz también con ganas de empezar bien el año. Eso sí, son más de 20 puntos los que separan a ambos equipos y el Don Benito sólo ha cedido en su feudo una derrota ante el Cacereño y un empate frente al Calamonte, por lo que la tarea se antoja complicada.

Cabe destacar también que el Olivenza viene de perder su último partido del año ante el Arroyo (2-1), pero pese a ese tropiezo, en la primera vuelta ya consiguió doblegar al Plasencia o lograr valiosos empates ante Cacereño o Coria.

Con ese bagaje, el Olivenza se sitúa justo en la mitad de la tabla clasificatoria, con 23 puntos tras sumar 5 triunfos, dos de ellos a domicilio frente al Plasencia y Valdivia, 6 derrotas y 8 empates, siendo el equipo del grupo que más empates ha sumado en toda la primera vuelta. De estos empates, cuatro fueron a domicilio ante el Santa Amalia, Montijo, Calamonte y Cacereño.

En el apartado negativo, para este partido el conjunto oliventino pierde a Javi Casero, uno de sus mejores hombres, que hace sólo unos días fichaba por la UP Plasencia. Una baja que aún no ha conseguido cubrir para esta primera jornada del año.

Será además el reencuentro de Juan García con un equipo que conoce casi a la perfección, pues lo entrenó en la pasada temporada, aunque son muchas las caras nuevas desde entonces.

Por otro lado, el Don Benito que no se ha reforzado en este mercado de invierno, pero que ha mantenido también a todos sus hombres, al menos hasta el momento, si bien, no se descartan posibles incorporaciones hasta que finalice el mes de enero. Así, mantiene a sus dos goleadores, Adri y David Amorín, además de sus ejes en el centro del campo como Abraham Pozo, Diop o Curro. Con todos ellos podrá contar Juan García de cara a este primer partido del año.