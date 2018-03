El Don Benito se la juega ante el Azuaga Gonzalo controla un balón ante un jugador del Coria. :: e. d. Los rojiblancos están a tres puntos del Plasencia y no tienen margen de error ante un rival que ya no tiene opciones de playoff ESTRELLA DOMEQUE DON BENITO. Domingo, 25 marzo 2018, 11:57

Regresa el fútbol al Vicente Sanz y lo hace en un momento decisivo. Con la UP Plasencia pisando los talones del Don Benito y los calabazones en un tramo inestable en el que una victoria en casa se hace necesaria para afrontar el tramo final de temporada. «Es un partido muy importante, estaremos pendientes de los resultados de arriba pero estamos contentos por el trabajo durante la semana y todo el mundo quiere jugar, eso es bueno para el equipo», indica Juan García, técnico del Don Benito.

Tras ganar al Moralo, el empate 'in extremis' ante el Jerez ha renovado la ilusión del conjunto rojiblanco, que se sitúa a tres puntos de los placentinos, quintos en la tabla, pero que también aspiran a estar entre los cuatro primeros.

Delante tendrán a un rival que ya no puede pelear este año por acabar en el cuarteto de cabeza, pero García sabe que no lo van a poner fácil. «Es un bloque que aunque no esté peleando por un objetivo claro tiene un gran equipo y cualquier once que saque va a ser muy competitivo, porque tienen mucho peligro, y lo pueden generar en muchas situaciones, tanto a balón parado como en otras situaciones de juego».

En cualquier caso, el Don Benito afronta este partido como una nueva final, porque cualquier tropiezo puede sacarles de la zona noble de la clasificación. «Es la presión que queríamos, todo son finales y las afrontamos como tales».

El Azuaga, con 43 puntos, ya no puede pelear por estar en la zona alta de la tabla, pero viene de ganar al Arroyo y antes de caer ante el Pueblonuevo acumulaba seis jornadas sin conocer la derrota.

El conjunto dombenitense llega a este partido sin bajas, mientras que el Azuaga lo afronta con las ausencias por sanción de Juan Germán y Mario Tomé, que García entiende que son piezas importantes, «pero recuperan a jugadores como José Fuentes, que son clave».