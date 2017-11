El Don Benito defiende la cuarta plaza en el derbi de las Vegas Altas El Santa Amalia llega en su peor momento tras sufrir dos derrotas seguidas, mientras los locales buscan pleno de triunfos esta semana ESTRELLA DOMEQUE Domingo, 5 noviembre 2017, 12:21

Tras superar con más luces que sombras su particular Tourmalet del calendario, el Don Benito afronta ahora una cuesta abajo que parece algo más placentera que la subida. Los de Juan García han vuelto a la cuarta posición, y lo han hecho además después de medirse a rivales directos como Azuaga, Jerez, Moralo, Coria, Plasencia o Cacereño.

Con esos nombres, cualquiera podría decir que Santa Amalia, Diocesano, Trujillo o Aceuchal podrían ser victorias seguras. Nada más lejos de la realidad. «Aunque sobre el papel muchos digan que tenemos buen calendario, creo que lo más difícil viene ahora, porque contra rivales directos se compite siempre bien, pero en estos que vienen ahora puede aparecer la relajación y el exceso de confianza, por eso son los más importantes ahora mismo», dice el técnico rojiblanco.

Y se trata de que no aparezca la relajación, qué mejor que un derbi de cercanía para intentar motivar a las tropas. De inicio, no será un derbi en igualdad, pues el Santa Amalia no pasa por su mejor momento. No obstante, no conoce la victoria desde la segunda jornada, desde entonces han sido siete derrotas y tres empates. Tal es el contraste, que el Don Benito busca el pleno de victorias esta semana, y los amalienses no acabar con pleno de derrotas.

El técnico del Don Benito no quiere que aparezca relajación o exceso de confianza en sus jugadores

«Creo que será distinto a los partidos que han hecho anteriormente, traen un aire fresco con el cambio de entrenador, con los métodos de Javi Bayón, y en el Vicente Sanz podrán poner en práctica su juego», apunta Juan García, «tienen jugadores determinantes, como Miguel Ángel o Moruno, también Juanjo Serrano, que puede decidir un partido en una jugada».

Sobre el papel, un partido fácil; en la práctica, máxima dificultad. Todo ello, con las bajas de Abdel, que finalmente se ha marchado a Francia para ser operado de una hernia discal, Calatrava, que sigue lesionado, y Pozo, por motivos laborales. Por otro lado, recupera a Juanlu. Además, en el once podría reaparecer Curro, suplente ante el Azuaga, «queríamos otras cosas y mañana sí que lo queremos, todos son importantes y además todos lo están entendiendo, que cada planteamiento es distinto».