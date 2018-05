TERCERA El Don Benito se cita con su historia Juan García, técnico del Don Benito, abraza a su guardameta Sebas Gil. :: e. domeque El conjunto rojiblanco depende de sí mismo en los dos partidos que restan para ganar diez años después un campeonato liguero ESTRELLA DOMEQUE Martes, 1 mayo 2018, 10:20

Don Benito. «Dicen que las oportunidades no llegan por casualidad, sino que son fruto del trabajo». Son palabras de Juan García, técnico del Don Benito, el 12 de junio de 2017. Era el día de su presentación para una temporada ilusionante en el banquillo rojiblanco. Casi un año después, el trabajo parece haber dado sus frutos y el Don Benito es desde la pasada jornada el nuevo líder del grupo XIV. ¿Lo imaginaba aquel 12 de junio? «Sí, lo he imaginado muchas veces», responde sin dudarlo, «pero sólo eso, imaginarlo, porque hemos ido partido a partido, compitiendo, intentando estar al máximo nivel para siempre conseguir los tres puntos más inmediatos y ahora no vamos a cambiar ni un ápice nuestro guión».

Las quinielas iniciales parecían tener al fútbol cacereño como favorito, con Cacereño, Moralo, UP Plasencia y Coria como claros aspirantes, sin embargo, el Don Benito fue desde el principio un rival a tener en cuenta en ese particular 'Juego de Tronos'. «No somos sorpresa, simplemente se daba esa circunstancia y nosotros nos hemos colado ahí, también para los medios de comunicación hemos ido más en silencio y eso, a la vez, nos ha ayudado a no tener ese tipo de presión», entiende el técnico pacense.

Para él, la regularidad, la solidez defensiva dentro y fuera de casa y el trabajo diario han sido las claves de una temporada que puede pasar a la historia, pues el último título liguero del Don Benito se remonta a la campaña 2007-2008. Además, sería el broche perfecto en el 90 aniversario de la entidad rojiblanca.

LAS FRASESJuan García Entrenador del Don Benito «No se nos puede escapar, vamos a intentar ganar los dos partidos que quedan para ser campeones» «Yo vengo del barro y no puedo desaprovechar la oportunidad para disfrutar esta situación»

Pero más allá de las claves, Juan García cede el protagonismo a los jugadores y a la afición. «Es el grupo humano que hay en el vestuario, la directiva y la comunión que hay con la afición, los jugadores son los protagonistas, el cuerpo técnico tiene una parte importante de responsabilidad en todo, pero somos una parte más que suma», considera.

Entrenador curtido en mil batallas, entiende que se ha ganado el derecho a disfrutar de ésta, sin adelantarse a los acontecimientos. «Primero el Amanecer, luego hablamos del Montijo y después de la liguilla, hay que disfrutar del camino», dice Juan García, que recuerda que «yo vengo del barro y no puedo desaprovechar la oportunidad para disfrutarla, porque se te escapa de las manos, esa es otra de las claves, que vamos disfrutando día a día del camino».

A ese recorrido le quedan aún dos pasos para la gloria, Amanecer y Montijo. Seis puntos que pueden suponer que el Don Benito parta con ventaja en el otro camino que lleva a la Segunda B. Sin embargo, Juan García mantiene los pies en el suelo y no quiere que aparezca la presión por intentar mantener esa primera posición: «El vestuario está tranquilo, saben que todo lo que estamos consiguiendo es gracias al trabajo, el esfuerzo y la humidad, estamos contentos, pero con sentido común». Además, entiende que con la situación que se está dando en Segunda B, ninguno de los equipos de la zona baja está relajado, lo que hace que el choque ante el Amanecer lo espere intenso y disputado.

Por eso, en estos dos partidos que restan, la intención es mantener la misma rutina, centrarse en el rival, analizar sus puntos débiles y evitar que aprovechen los suyos, para que no se escape un objetivo ansiado por muchos. «Es una situación que creo que 19 entrenadores se cambiarían por mí y tenemos que aprovecharla como sea, no se nos puede escapar, vamos a intentar por todos los medios ganar los dos partidos que quedan para ser campeones», advierte.

El primer 'match ball' será este domingo, a las 18.00 horas, en el Vicente Sanz. Y el club quiere que el estadio municipal que ya hace años saboreó triunfos históricos luzca un lleno para llevar en volandas al equipo.